Студенты могут перевестись или восстановить обучение через eGov.kz

При успешной обработке запроса, в личный кабинет пользователя, поступит уведомление о переводе или восстановлении, либо расписка об отказе в приеме документов.

На портале "Электронное Правительство" доступна услуга, с помощью которой студенты колледжей, училищ и учебных центров профессиональной подготовки могут подать электронное заявление на перевод и восстановление, сообщает zakon.kz.

Чтобы подать заявление онлайн в разделе "Образование", на портале eGov.kz, нужно выбрать услугу "Перевод и восстановление обучающихся по типам организаций образования". Заказав услугу, необходимо заполнить все обязательные поля.

В случаях, когда необходимый документ не отображается на портале, по причине отсутствия в информационной системе "Национальная образовательная база данных", пользователь может добавить сведения самостоятельно.

Если студент переводится из зарубежной организации образования, то ему нужно будет вложить отсканированные копии:

- документа об освоенных учебных программах;

- документ о завершении предыдущего уровня образования;

- результаты вступительных испытаний при поступлении.

При восстановлении из-за финансовых трудностей, пользователю нужно приложить отсканированную копию квитанции об оплате за учебу.

При успешной обработке запроса, в личный кабинет пользователя, поступит уведомление о переводе или восстановлении, либо расписка об отказе в приеме документов.

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