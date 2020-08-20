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Студенты могут перевестись или восстановить обучение через eGov.kz

При успешной обработке запроса, в личный кабинет пользователя, поступит уведомление о переводе или восстановлении, либо расписка об отказе в приеме документов.

Фото : piqsels.com20 августа 2020, 14:18

На портале "Электронное Правительство" доступна услуга, с помощью которой студенты колледжей, училищ и учебных центров профессиональной подготовки могут подать электронное заявление на перевод и восстановление, сообщает zakon.kz.

Чтобы подать заявление онлайн в разделе "Образование", на портале eGov.kz, нужно выбрать услугу "Перевод и восстановление обучающихся по типам организаций образования". Заказав услугу, необходимо заполнить все обязательные поля.

В случаях, когда необходимый документ не отображается на портале, по причине отсутствия в информационной системе "Национальная образовательная база данных", пользователь может добавить сведения самостоятельно.

Если студент переводится из зарубежной организации образования, то ему нужно будет вложить отсканированные копии:
- документа об освоенных учебных программах;
- документ о завершении предыдущего уровня образования;
- результаты вступительных испытаний при поступлении.

При восстановлении из-за финансовых трудностей, пользователю нужно приложить отсканированную копию квитанции об оплате за учебу.

При успешной обработке запроса, в личный кабинет пользователя, поступит уведомление о переводе или восстановлении, либо расписка об отказе в приеме документов.


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