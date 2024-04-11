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На онлайн-обучение могут перевести студентов в подтопленных регионах

На онлайн-обучение могут перевести студентов в подтопленных регионах, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 19:31 Фото: Zakon.kz
Вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов 11 апреля на брифинге в СЦК сообщил о возможном переводе студентов вузов, которые находятся в пострадавших от паводков регионах, на онлайн-обучение, передает корресподент Zakon.kz.

Талгат Ешенкулов сообщил, что на сегодня 30 вузов из девяти регионов оказывают помощь эвакуированным из зоны подтопления гражданам.

Так, в общежитиях 16 вузов было подготовлено 3820 койко-мест, в которых на сегодня размещены 548 человек, из них 228 – дети школьного возраста.

"Сейчас рассматривается вопрос перевода студентов на дистанционное обучение для того, чтобы жители пострадавших районов могли разместиться в общежитиях до восстановления поврежденных домов и завершения новых строительных работ. На сегодня на такой формат перешел только один вуз – Актюбинский региональный университет имени Жубанова перешел на удаленное обучение", – отметил вице-министр.

11 апреля официальный представитель Министерства просвещения Мереке Амангелдіқызы сообщила, что систему контроля знаний в виде СОР (суммативного оценивания за раздел) и СОЧ (суммативного оценивания за четверть) отменят для учеников Атырауской и Актюбинской областей.

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