На онлайн-обучение могут перевести студентов в подтопленных регионах

Вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов 11 апреля на брифинге в СЦК сообщил о возможном переводе студентов вузов, которые находятся в пострадавших от паводков регионах, на онлайн-обучение, передает корресподент Zakon.kz.

Талгат Ешенкулов сообщил, что на сегодня 30 вузов из девяти регионов оказывают помощь эвакуированным из зоны подтопления гражданам.

Так, в общежитиях 16 вузов было подготовлено 3820 койко-мест, в которых на сегодня размещены 548 человек, из них 228 – дети школьного возраста.

"Сейчас рассматривается вопрос перевода студентов на дистанционное обучение для того, чтобы жители пострадавших районов могли разместиться в общежитиях до восстановления поврежденных домов и завершения новых строительных работ. На сегодня на такой формат перешел только один вуз – Актюбинский региональный университет имени Жубанова перешел на удаленное обучение", – отметил вице-министр.

11 апреля официальный представитель Министерства просвещения Мереке Амангелдіқызы сообщила, что систему контроля знаний в виде СОР (суммативного оценивания за раздел) и СОЧ (суммативного оценивания за четверть) отменят для учеников Атырауской и Актюбинской областей.