По словам адвокатов, в практике есть случаи, когда судьи получают от следователей флешки с текстом обвинительного акта и перепечатывают его в приговоре.

Работа по увеличению оправдательных приговоров в Казахстане ведется, но вопрос не решаются эффективно, как это хотелось бы, заявили адвокаты в ходе круглого стола, передает корреспондент zakon.kz.

"При всем позитивном настрое, который удается уловить при обсуждении этого вопроса, проблемы решаются не так эффективно, как хотелось бы. В целом процент оправданий по делам публичного обвинения колеблется в пределах 2 %. В Эстонии этот процент составляет 8 %. Перспективы для дальнейшего развития есть. Совсем недавно у нас был 0,2 % оправдательных приговоров по делам публичного обвинения. Эта цифра указывает, что далеко не все в порядке было в нашем уголовном процессе, который носил откровенно репрессивный характер. Не может быть столь высокий коэффициент полезного действия у органов уголовного преследования в нормальной системе уголовного правосудия", — сообщил в ходе круглого стола адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Данияр Канафин.

Он добавил, что в организации судебной власти адвокатов смущает большое влияние органов исполнительной власти.

Один из бывших судей ЮКО сделал видеообращение, который опубликовал в социальных сетях, рассказав, как на него оказывалось влияние при вынесении решений со стороны председателя суда. Никто не знает степень их достоверности. Было бы интересно услышать на это официальную реакцию. Возможно, что судья говорил о гражданских делах, но сути это не меняет. Получается, что внутри судебной системы есть механизмы, которые позволяют оказывать влияние на судей, — сказал адвокат.

Также правозащитник добавил, что в регионах на местах взаимосвязь между судьями и руководством правоохранительных органов носит естественный характер, потому что они по работе друг с другом встречаются, но важно, чтобы эта взаимосвязь не стала проявляться во взаимную зависимость.

В этой связи полагаем, что необходимость совершенствования системы налицо. Судьи должны получить большую независимость. Председатели судов не должны назначаться исполнительной властью, они должны избираться самим составом судов", — предложил Канафин в ходе круглого стола.

Адвокат коллегии адвокатов Шымкента Амиртай Сапаров поддержал своего коллегу, сказав, что в отечественной судебной практике оправдательный приговор редкость.

Закрепленный законом состязательность и равноправие сторон недостаточно реально действует на практике. Суды продолжают склоняться к линии обвинения, то есть присутствует обвинительный уклон. Судьи априори соглашаются с обвинением, и эту проблему знает руководство Верховного суда. До настоящего времени нет достаточного понимания, что количество оправдательных приговоров это один из главных критериев оценки системы. Нельзя отрицать, что ВС принимаются меры, но они ощутимых результатов пока не приносят, — сказал Сапаров.

По его словам, адвокаты и общественность уже давно ждут изменения в порядке рассмотрения дел в суде кассационной инстанции с единоличного на коллегиальную. Это новшество, как было отмечено в ходе обсуждения, также позволит повысить качество пересмотра дел.

"В целях повышения доступности, а также единообразия судебной практики необходимо на сайтах судов создать единую базу оправдательных приговоров. В практике есть случаи, когда судьи получают от следователей флешки с текстом обвинительного акта и перепечатывают его в приговоре. Нужны неординарные решения. Такие как проведение конкурса среди судей по составлению оправдательных приговоров. Ведь многие судьи никогда его не выносили. Есть ведь такая статистика", — объяснил адвокат.

Он добавил, что также необходимо донести установку, что оправдательный приговор это совершенно естественный и закономерный итог работы суда.

В связи с этим оправдательные приговора не должны рассматриваться, как брак или упущения в органах расследования и прокуратуры, — отметил Амиртай Сапаров.

Адвокат Карагандинской коллегии адвокатов Ширин Амиргалиева в свою очередь подчеркнула, что современные суды признают права прав человека, презумпцию невиновности, однако данный подход не наблюдается на стадии досудебного процесса в уголовном процессе.

"Органы уголовного преследования в лице прокуратуры, следствия и дознания до сих пор продолжают работать, так сказать, по старинке. Следует отметить, что потенциал оправдательных приговоров открывается сегодня с неожиданной стороны. Они неумолимо служат показателем низкого уровня работы органов досудебного расследования. Частные постановления прямо указывают на ошибки органов, ведущие досудебное производство, с целью привлечения их к ответственности", — заключила адвокат Амиргалиева.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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