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Законодательство РК

В Алматинской области суд отменил оправдательный приговор поставщикам наркотиков

суд Фото: Zakon.kz
Апелляционная коллегия по уголовным делам Алматинского областного суда отменила оправдательный приговор в отношении троих граждан с вынесением нового обвинительного приговора, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба суда, К., С., В., обвинялись в совершении контрабанды связанные с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами в особо крупном размере и в незаконном изготовлении, переработки, приобретении, хранении, перевозки в целях сбыта. Тогда они были оправданы в связи с отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения.

Прокуратура подала апелляционное ходатайство.

"Судебная коллегия, заслушав мнения сторон, проверив доводы ходатайства, изучив материалы дела, пришла к выводу об отмене оправдательного приговора суда с вынесением нового обвинительного приговора", – говорится в сообщении.

В итоге приговором суда апелляционной инстанции К. и С., признаны виновными по пунктам 1, 2, 3, 5, ч. 3 ст. 297 УК РК, и на основании ч.4 ст. 58 УК РК им окончательно назначено 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

"В., признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктами 1, 2, 3, 5, ч. 3 ст. 297 УК РК и ему назначено 12 лет лишение свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности".Пресс-служба Алматинского областного суда

Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что канал поставки наркотиков перекрыл КНБ в Костанайской области.

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