Снижение уголовных дел по терроризму отмечают в Верховном суде Казахстана

За 7 месяцев этого года судами республики рассмотрено 33 уголовных дела о преступлениях террористической направленности.

С начала года отмечается снижение уголовных дел о преступлениях террористической направленности, сообщил в ходе совещания судья Верховного Суда РК Ерден Арипов, передает корреспондент zakon.kz.

"Если ранее в глобальном рейтинге борьбы с терроризмом наше государство относили к категории стран со средним показателем риска, то сейчас Казахстан относится к странам с незначительной угрозой терроризма. Статистические же данные показывают тенденцию снижения таких дел. За 7 месяцев этого года судами республики рассмотрено 33 уголовных дела о преступлениях террористической направленности", — сообщил Арипов.

Так, по его словам, по статье 256 (Пропаганда терроризма или публичные призывы к актам терроризма) 23 дела, по статье 257 (Создание руководства террористской группы и участие в ее деятельности) 9 дел, одно дело рассмотрено по статье 258 (Финансирование террористической деятельности).

По делам экстремистской направленности или статье 174 (Возбуждение социальной, национальной, родовой, рассовой или религиозной розни) и по статье 405 (Организация участия в деятельности общественного и религиозного объединения, деятельность которых запрещено в связи с осуществлением их терроризма) рассмотрено 20 дел. Осуждено 25 лиц, — добавил судья.

Он напомнил, что в начале и середине 2000 годов рассматривалось значительное количество уголовных дел в отношении тех, кто выезжал в тренировочные центры террористов, которые участвовали и вербовали для участия в боевых действиях граждан Казахстана.

В тот период, попав под воздействия таких лиц, граждане из Казахстана выезжали в зоны боевых действий. В последнее время проведено несколько судебных процессов в отношении 14 казахстанцев, возвращенных в рамках операции "Жусан". Многие из них прошли боевую подготовку, с 2013 года участвовали в вооруженных конфликтах и иных террористических действиях, организованных ИГИЛ на территории Сирии и Ирака, занимались вербовкой и организацией выездов, — отметил Ерден Арипов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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