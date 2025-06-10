Верховный суд разъяснил порядок рассмотрения уголовных дел в кассационном порядке

Верховный суд вынес Нормативное постановление от 29 мая 2025 года "О применении законодательства, регламентирующего рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке", сообщает Zakon.kz.

Пленарное заседание Верховного суда РК постановило дать разъяснения в целях единообразного и правильного применения действующего законодательства, регламентирующего порядок пересмотра в кассационном порядке вступивших в законную силу судебных актов.

Вступившие в законную силу приговоры и иные постановления суда имеют обязательную силу на территории РК и подлежат неукоснительному исполнению.

Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов по уголовным делам производится кассационным судом по уголовным делам по протесту Генерального Прокурора, его заместителей, Главного военного прокурора, Главного транспортного прокурора, представлению председателя областного либо приравненного к нему суда, либо по кассационным жалобам лиц, указанных в части первой статьи 486 УПК.

Основаниями к пересмотру в кассационном порядке вступивших в законную силу судебных актов являются случаи неправильного применения уголовного и (или) уголовно-процессуального законов.

При этом перечень оснований является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

Под несоблюдением апелляционного порядка обжалования судебных актов признаются случаи, когда судебный акт суда первой инстанции:

не был обжалован (не принесено ходатайство) и он вступил в законную силу;

был обжалован (принесено ходатайство), но в установленном законом порядке апелляционная (частная) жалоба, ходатайство прокурора были отозваны до ее рассмотрения;

был обжалован (принесено ходатайство), но в связи с пропуском срока апелляционного обжалования жалоба, ходатайство прокурора были возвращены без рассмотрения;

в отношении осужденного (оправданного) не был пересмотрен, а был обжалован (принесено ходатайство), и пересмотрен в суде апелляционной инстанции в отношении других лиц по данному делу.

Кассационная жалоба и протест адресуются кассационному суду и должны содержать:

данные о лице, подавшем кассационную жалобу, с указанием его процессуального положения, места жительства или места нахождения, номеров средств контактной связи с ним;

указание обжалуемых судебных актов и наименование судов, их постановивших;

указание о том, в какой части судебного акта или в полном объеме на него подается кассационная жалоба, приносится протест;

ссылку на соответствующий пункт части первой статьи 485 УПК, предусматривающий основание для пересмотра судебного акта;

доводы, в чем заключается неправильность судебного акта, какие нормы закона были нарушены при осуществлении досудебного производства или рассмотрении дела в предшествующих судебных инстанциях и как эти нарушения отразились на вынесенных судебных решениях, и существо его просьбы;

доказательства, которыми обосновываются требования кассационной жалобы, протеста;

указание о рассмотрении кассационной жалобы с участием или без участия лица, его подавшего;

перечень прилагаемых к кассационной жалобе, протесту материалов;

дату подачи кассационной жалобы, протеста и подпись автора жалобы, прокурора, принесшего протест.

Кассационная жалоба, протест должны быть составлены на языке судопроизводства, установленного по уголовному делу. К жалобе должны быть приложены копии обжалуемых судебных актов.

Кассационная жалоба осужденного, отбывающего наказание в виде лишения свободы, подается через администрацию учреждения уголовно-исполнительной системы.

Протест Генерального Прокурора, его заместителей, Главного военного прокурора, Главного транспортного прокурора должен содержать обоснование того, каким образом подлежащий пересмотру судебный акт затрагивает государственные или общественные интересы, национальную безопасность государства либо может привести к тяжким необратимым последствиям для жизни, здоровья людей, а также нарушает единообразие в толковании и применении судами норм права.

При невыполнении указанных выше требований кассационная жалоба, протест возвращаются письмом без рассмотрения.

Кассационная жалоба либо иное обращение подлежат возвращению как не соответствующие требованиям также в случаях, когда в них содержатся некорректные выражения, ненормативная лексика, оскорбление участников судопроизводства и других лиц, а также не относящиеся к делу обстоятельства.

Также Верховный суд отметил, что в кассационном порядке может быть обжаловано (опротестовано) частное постановление по мотивам его незаконности и необоснованности, вынесенное судами первой или апелляционной инстанции.

Частное постановление суда первой инстанции может быть пересмотрено судом кассационной инстанции по жалобе лица, чьи права и законные интересы оно затрагивает, только при условии соблюдения апелляционного порядка его обжалования. При несоблюдении этого условия жалоба возвращается подавшему ее лицу письмом судьи кассационного суда.

После поступления кассационной жалобы судом кассационной инстанции уголовное дело должно быть истребовано из соответствующего суда. В течение 10 суток после получения дела сторонам направляются копии кассационной жалобы, протеста и извещение о рассмотрении дела, либо уведомление о возможности ознакомления с их электронными копиями через интернет-ресурс суда.

В извещении о рассмотрении дела в суде кассационной инстанции суд обязан указать дату, время и место проведения судебного заседания и разъяснить право сторон на ознакомление с дополнительными материалами, приобщенными к кассационной жалобе.

При поступлении возражений на кассационную жалобу, протест они направляются сторонам.

Уголовное дело в суде кассационной инстанции должно быть рассмотрено в разумный срок, но не более шести месяцев со дня его поступления в суд.

Суд кассационной инстанции проверяет все доводы кассационной жалобы, протеста, а также законность, обоснованность и справедливость судебных актов по делу в полном объеме и по итогам рассмотрения выносит решение.

Суд кассационной инстанции вправе ухудшить положение осужденного только в том случае, если об этом указано в протесте прокурора или кассационной жалобе потерпевшего. Суд кассационной инстанции при отмене оправдательного приговора либо постановления о прекращении уголовного дела не вправе признать лицо виновным в совершении уголовного правонарушения. В этом случае уголовное дело направляется на новое судебное рассмотрение в суд апелляционной или первой инстанции.

Суд кассационной инстанции вправе внести любые изменения в судебный акт в отношении других осужденных – соучастников уголовного правонарушения, в отношении которых кассационная жалоба, протест не принесены, если при этом не ухудшается их положение.

Верховный суд особо подчеркнул, что предметом проверки судом кассационной инстанции являются только вопросы права, то есть законность судебных актов, правильность применения судами норм уголовного и уголовно-процессуального законов.

При этом суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными факты, которые не были предметом судебного разбирательства.

Неправильное разрешение гражданского иска является одним из оснований к пересмотру в кассационном порядке вступивших в законную силу судебных актов, говорится в тексте Нормативного постановления.

Если же при рассмотрении гражданского иска были допущены арифметические или технические ошибки, связанные с неверным расчетом гражданского иска, не требующие правовой оценки по существу предъявленного иска, то эти вопросы подлежат рассмотрению судом до вступления приговора в законную силу.

Нормативное постановление включается в состав действующего права, является общеобязательным и вводится в действие с 1 июля 2025 года.