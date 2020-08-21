Казахстанцы стали чаще утилизировать машины

По разным данным, число подержанных авто в нашей стране достигло 700 тысяч.

Казахстанцы стали чаще сдавать свой подержанные машины на утилизацию, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказали в компании, занимающейся организацией, транспортировкой и переработкой отслуживших машин. За сутки к ним привозят почти 200 авто. Причиной называют увеличение суммы компенсации за единицу транспорта в три раза, передает Almaty.tv.

По разным данным, число подержанных авто в нашей стране достигло 700 тысяч - то есть около 80% всех машин имеют серьезный пробег.

Житель Талгара Талгат Капуров за день сдал на металлолом 6 машин, которые собрал у сельчан. За каждую единицу в пункте приема ему заплатят от 150 000 до 500 000 тенге в зависимости от комплектации и марки.

За два месяца в пункт приема, расположенный в Каскелене, привезли более 1000 авто, непригодных для эксплуатации. Машины отсортируют, запрессуют и отправят на завод в Караганду.

С июня пункты приема заработали по новым правилам, увеличив минимальную сумму компенсации от 48 000 до 150 000 тенге.

Несмотря на пандемию, число граждан, сдающих транспорт на утилизацию, растет. В среднем, в день казахстанцы привозят в пункты приема по 190 машин. В неделю по Казахстану до 1000 автомобилей. Денежная выплата за категорию "легковые машины" с полной комплектацией составляет 200 016 тенге, с неполной комплектацией - 150 012 тенге, - заявил представитель ТОО "Оператор РОП" Жомарт Рахымжан.

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