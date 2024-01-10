Мошенники стали чаще атаковать казахстанцев

В Казахстане растет число мошенничеств и мошенников. По итогам 2023 года, в стране зарегистрировано почти 44,8 тысячи случаев мошенничества, что на 1,3 тысячи больше, чем годом ранее, сообщает Zakon.kz.

По данным Первого кредитного бюро, число жертв таких преступлений тоже растет.

"В 2022 году в статистику попали 43,2 тыс. человек, в 2023 – 46,8 тыс., на 8% больше. Самая многочисленная группа – люди в возрасте от 30 до 39 лет, 27% от общего количества", – говорится в сообщении.

Примечательно, что пенсионеров не так много: 2,5 тыс., но это сразу на 87% больше, чем годом ранее.

Возросло и число лиц, совершивших правонарушения – на 9,5 процента, до 6,6 тысячи. Среди них есть 133 несовершеннолетних.

Около половины всех эпизодов мошенничества в последние три года совершаются онлайн.

"Впервые отдельный тип интернет-мошенничества выделили в 2018 году, причем тогда соответствующим образом классифицировали всего 2% случаев", – заключили аналитики.

Несмотря на многочисленные предупреждения, казахстанцы продолжают попадаться на уловки злоумышленников.

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Днем ранее сообщалось, что казахстанцев предупредили о новой схеме мошенничества. На этот раз им предлагают инвестировать в государственную платформу, якобы запущенную АО "Национальная компания "КазМунайГаз".