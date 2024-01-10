Мошенники стали чаще атаковать казахстанцев
По данным Первого кредитного бюро, число жертв таких преступлений тоже растет.
"В 2022 году в статистику попали 43,2 тыс. человек, в 2023 – 46,8 тыс., на 8% больше. Самая многочисленная группа – люди в возрасте от 30 до 39 лет, 27% от общего количества", – говорится в сообщении.
Примечательно, что пенсионеров не так много: 2,5 тыс., но это сразу на 87% больше, чем годом ранее.
Возросло и число лиц, совершивших правонарушения – на 9,5 процента, до 6,6 тысячи. Среди них есть 133 несовершеннолетних.
Около половины всех эпизодов мошенничества в последние три года совершаются онлайн.
"Впервые отдельный тип интернет-мошенничества выделили в 2018 году, причем тогда соответствующим образом классифицировали всего 2% случаев", – заключили аналитики.
Несмотря на многочисленные предупреждения, казахстанцы продолжают попадаться на уловки злоумышленников.
Днем ранее сообщалось, что казахстанцев предупредили о новой схеме мошенничества. На этот раз им предлагают инвестировать в государственную платформу, якобы запущенную АО "Национальная компания "КазМунайГаз".
Читайте также