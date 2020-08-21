За Навальным отправят самолет из Германии для транспортировки в Берлин

Алексея Навального могут вывезти в ФРГ уже утром 21 августа.

Российского оппозиционера Алексея Навального, госпитализированного в больницу Омска с подозрением на отравление, готовы доставить на лечение в Германию, сообщает zakon.kz.

Об этом в интервью DW сообщил кинопродюсер и основатель организации Cinema fоr Peace Яка Бизиль в четверг, 20 августа.

По гуманитарным соображениям, по просьбе Петра Верзилова из Pussy Riot, мы в полночь (04.00 нрст 21 августа) направим санитарный самолет с медицинским оборудованием и специалистами, с помощью которого Навального можно будет доставить в Германию, - отметил Бизиль.

По его словам, в берлинской клинике Charite подтвердили готовность лечить политика.

Если состояние Навального позволит транспортировать его завтра утром (21 августа. - Ред.), самолет немедленно вылетит в Берлин. Его жена будет сопровождать его, - добавил глава Cinema fоr Peace.

В 2018 году Бизиль уже помогал организовать доставку в берлинскую клинику издателя российского интернет-СМИ "Медиазона" Петра Верзилова, предположительно отравленного в Москве.

Как DW рассказал сам Петр Верзилов, он лично обратился в клинику Charite, где проходил лечение два года назад. На вопрос о том, согласна ли супруга оппозиционера Юлия Навальная везти мужа именно туда, Верзилов ответил, что "все считают, что Charite - лучший вариант".

Ранее пресс-секретарь основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Кира Ярмыш сообщила в соцсети Twitter, что в омской больнице, где сейчас находится политик, не дают документы на его транспортировку.

Мы просим руководство больницы, в которой сейчас находится Алексей, не препятствовать нам в выдаче всех документов, необходимых для его перевозки, - написала она.

В свою очередь юрист ФБК Иван Жданов написал, что отказ в транспортировке Навального в больнице объясняют тем, что его состояние "не транспортабельное".

По данным пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, 20 августа Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и находится в реанимации с подключенным аппаратом ИВЛ.

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