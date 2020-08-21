Единый классный час для всех школьников Казахстана пройдет 21 августа

Классный час пройдет в дистанционном формате, а время проведения утверждается администрацией школы.

21 августа пройдет общереспубликанский единый классный час для всех школьников страны, сообщает zakon.kz.

В целях информирования учащихся о форматах обучения в новом 2020-2021 учебном году в условиях карантинных мер 21 августа пройдет общереспубликанский единый классный час "Как я буду учиться в новом учебном году?" для всех школьников страны.

Классный час пройдет в дистанционном формате, а время проведения утверждается администрацией школы. По желанию родители также смогут участвовать вместе с детьми.

Во время классного часа классный руководитель объясняет следующие вопросы:

1 Форматы обучения в новом учебном году;

2 Ознакомление с образовательной интернет-платформой, на которой будет проводиться дистанционное обучение;

3 Я и мое здоровье (основы гигиены, физическая нагрузка);

4 Система оценивания обучающихся в новом учебном году;

5 Правила работы в Интернете, информационная безопасность.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!