Школьников Павлодара перевели на "удаленку"
10 декабря 2025 года школы Павлодара будут переведены на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили в областном управлении образования.
"10 декабря 2025 года во всех школах города Павлодара занятия учащихся предшкольных групп и 1-9-х классов первой смены переводятся на дистанционный формат обучения в связи с неблагоприятными погодными условиями", – говорится в сообщении.
Также школьников перевели на "удаленку" в Астане.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript