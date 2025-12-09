#Казахстан в сравнении
Школьников Павлодара перевели на "удаленку"

10 декабря 2025 года школы Павлодара будут переведены на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в областном управлении образования.

"10 декабря 2025 года во всех школах города Павлодара занятия учащихся предшкольных групп и 1-9-х классов первой смены переводятся на дистанционный формат обучения в связи с неблагоприятными погодными условиями", – говорится в сообщении.

Также школьников перевели на "удаленку" в Астане.

