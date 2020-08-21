Врач назвал способ улучшить работу головного мозга

Рефлексотерапевт посоветовал, как улучшить кровоснабжение мозга без лекарств.

Для хорошей работы мозга необходимо, чтобы он хорошо снабжался кислородом. Рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов раскрыл секреты, как улучшить кровоснабжение мозга без лекарств, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

На нарушение мозгового кровообращения напрямую влияют чрезмерная нагрузка, усталость и стрессы. Это может приводить к головным болям, проблемам с памятью, снижению скорости реакции и невозможность сосредоточиться.

В качестве профилактики, по словам Орлова, поможет медицинский массаж определенных участков тела.

Ухо имеет непосредственную связь с мозгом, то есть массаж ушных раковин улучшает мозговое кровообращение. Особенно сильное действие оказывает массаж мочки. Например, точка в центре мочки отвечает за зрение, если ее массировать или сильно на нее нажать, можно улучшить зрение. Массаж всей волосистой части головы также улучшает мозговое кровообращение. Воздействие на зону шеи, на воротниковую зону тоже рефлекторно улучшает мозговое кровообращение, — сообщил специалист.

Нормализовать мозговое кровообращение может помочь и массаж кистей рук и стоп.

Особенно сильным действием на центральную нервную систему обладают точки, которые находятся на подушечках пальцев кистей и стоп. Если их сильно массировать, сдавить, прижать, ущипнуть, опустить в горячую воду – это приводит к нормализации мозгового кровообращения, — пояснил специалист.

Такой массаж не должен причинять боль или вызывать неприятные ощущения.

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