Врач назвал неочевидный способ улучшить сон
Фото: pixabay
Врач общей практики Тэмсин Льюис посоветовал людям, страдающим бессонницей, ложиться в кровать в носках, сообщает Zakon.kz.
В беседе с Metro эксперт объяснила, что носки помогают людям с бессонницей, так как в них ногам становится теплее.
"Когда ноги согреваются, к ним поступает больше крови, что помогает снизить температуру тела. Это снижение является одним из главных факторов, способствующих засыпанию", – рассказала специалист.
Согласно исследованию 2018 года, уточнила Льюис, люди, носившие носки, спали на 32 минуты дольше и в целом улучшили качество сна на 7,6% по сравнению с теми, кто спал без носков.
Ранее сообщалось, какие продукты могут вызвать бессонницу.
