Футболки команды "Астаны" продадут на аукционе 

Вырученные средства будут направлены на благотворительные цели.

В связи со сложной ситуацией в стране, связанной с распространением пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, футбольный клуб "Астана" совместно с Президентским профессиональным спортивным клубом решили поддержать акцию "Біз біргеміз".

В поддержку титанического труда медицинских работников в борьбе с болезнью, игроки столичного клуба на матч пятого тура Чемпионата Казахстана выйдут с логотипом фонда "Birgemiz". После улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией в стране все игровые футболки будут проданы на аукционе, а вырученные средства направлены на благотворительные цели.

Данная акция проводится при поддержке Генерального партнера команд Президентского клуба "Астана" АО "ФНБ "Самрук-Қазына", который на время акции уступит свое место на игровой футболке.

Напомним, что игра "Астана" - "Окжетпес" состоится 22 августа в 16:00 ч. в Алматы. Прямая трансляция этого матча будет на телеканале Qazsport.

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