В Нью-Йорке на аукционе продадут картины, нарисованные животными
Фото: Facebook/AnimalAdventurePark
Зоопарк в Нью-Йорке проведет аукцион, на котором будут продаваться картины, созданные животными, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы зоопарка, 15 марта там проведут благотворительный гала-вечер, где представит творения своих подопечных. Картины рисовали пингвины, капибары, жирафы, ленивцы и другие животные.
Фото: Facebook/AnimalAdventurePark
Сотрудники зоопарка рассказали, что используют разные методы, чтобы вдохновить животных рисовать. Например, пингвинов легко мотивировать едой или лазерной указкой.
"Наши художники усердно трудятся, добавляя последние штрихи к своим шедеврам для аукциона произведений искусства животных", – говорится в соцсетях зоопарка.
Фото: Facebook/AnimalAdventurePark
Те, кто хочет купить картину, но не сможет присутствовать на гала-вечере, смогут сделать ставки онлайн. Вырученные деньги направят на поддержку зоопарка и его подопечных.
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