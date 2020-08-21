Кто из казахстанских чиновников-коррупционеров вышел на свободу по УДО

В списке есть экс-министр национальной экономики, бывший глава компании "Казатомпром" и экс-аким Костаная.

Президент Касым-Жомарт Токаев на днях поручил запретить условно-досрочное освобождение для коррупционеров. Ранее в Казахстане это часто практиковалось. Для этого осужденному за коррупцию нужно было отбыть треть срока и возместить ущерб. Zakon.kz рассказывает, кто из чиновников, которых осудили за коррупционные преступления, выходил из колонии по УДО.

Куандык Бишимбаев, экс-министр национальной экономики.

О его задержании стало известно в январе 2017 года.

В марте 2018 некогда высокопоставленного чиновника признали виновным в хищении 1 млрд тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде и неоднократном получении взяток на сумму 346 млн тенге. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Спустя еще год, в октябре 2019 экс-коррупционера освободили по УДО. В КУИС сообщили, что Бишимбаев обратился к Президенту с просьбой о помиловании. В итоге оно было удовлетворено и ему сократили срок. Суд также учел, что бывший министр признал свою вину, раскаялся в содеянном, возместил присужденный иск. Кроме того, в колонии он положительно характеризовался и принимал активное участие в культурно-массовых мероприятиях.

В итоге, в местах не столь отдаленных он пробыл всего 1 год и семь месяцев.

Фото: "Азаттык"

Мухтар Джакишев, экс-руководитель компании "Казатомпром".

Он был задержан в 2009 году по обвинению в продаже государственных долей в крупнейших урановых месторождениях. В 2010 году суд признал Джакишева виновным в растрате и получении взятки. Его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ему дважды отказывали в условно-досрочном освобождении из-за того, что он не возместил ущерб в 99,6 млрд тенге. Ходатайство об УДО Джакишеву удовлетворили лишь в третий раз. Это произошло в марте 2020 года.

Фото: "Костанайские новости"

Ахмедбек Ахметжанов, бывший аким Костаная.

Его задержали в сентябре 2015 года по подозрению в получении взяток.

Согласно материалам дела, он лоббировал интересы фирм своих знакомых, и получал откаты за их победу в тендерах по реконструкции водоводов, строительству детского сада и спецЦОНа. Посредником в сделках был заместитель Ахметжанова. Общая сумма взяток превысила 80 миллионов тенге.

В 2016 году экс-акима за эти преступления приговорили к 13 годам лишения свободы. Но ему удалось скостить себе срок до 7,5 лет, обжаловав решение суда.

Экс-аким оказался везучим. Он попал под амнистию к 25-летию Независимости Казахстана и ему еще раз сократили наказание до 4 лет, 10 месяцев.

В феврале 2019 он отбыл треть срока и имел право на УДО. Ахметжанов просил заменить неотбытую часть наказания на штраф, но суд отказал ему в этом, не рассмотрев заявление на условно-досрочное освобождение

Однако 1 апреля 2019 года коллегия Костанайского областного суда приняла решение о его освобождении по УДО.

Фото: Today.kz

Кажымурат Усенов, экс-глава Департамента строительства нацкомпании "Астана ЭКСПО-2017".

Отца Максата Усенова, известного из-за смертельного ДТП, задержали в 2015 году по подозрению в коррупции. В 2016 году Усенова-старшего приговорили к 2 годам колонии за хищения в нацкомпании "ЭКСПО-2017".

В апреле 2017 года он попал под амнистию в связи с 25-летием Независимости Казахстана. Тогда суд сократил оставшуюся неотбытую часть срока наказания на половину.

Затем Усенов был освобожден по УДО. Суд принял во внимание то, что у бывшего чиновника было два поощрения в колонии.

Фото: Bnews.kz

Талгат Абдыкалыков, экс-заместитель акима Медеуского района Алматы.

Его задержали в 2016 году по подозрению в получении взятки. В суде было доказано, что Абдыкалыков получил от руководства компании "Алатау -АвтоСпецТехника" 2,3 млн тенге за покровительство при выполнении работ по содержанию бульваров, разделительных полос, набережных и зон отдыха, которые расположены в Медеуском районе.

Экс-заместителя акима района приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Позже согласно закону об амнистии ему сократили срок до 1 года 10 месяцев.

В июне 2017 года он досрочно вышел из колонии.

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