Подозреваемого в развращении малолетней нашли с простреленной головой в Капшагае

Расследуется уголовное дело по факту доведения до самоубийства.

Тело мужчины, подозреваемого в развращении малолетней девочки, нашли в Капшагае с простреленной головой, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Шымкента, 13 августа 2020 года в одном из домов города Капшагая обнаружен труп гражданина, считавшегося подозреваемым по факту правонарушения в отношении несовершеннолетней дочери жителя города по части 1 статьи 124 УК РК.

В ходе проверки установлено, что он стрелял себе в голову, слева от трупа был обнаружен газотравматический пистолет марки "GrandPower" калибра 10.27 мм. Пистолет считался пропавшим с 2015 года. Данный факт смерти 13 августа 2020 года Департаментами полиции городов Алматы и Шымкент зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Подозреваемый, причастный к этому преступлению, задержан и арестован. В настоящее время ведется следствие, – сообщили в ведомстве.

Других подробностей по данному делу не сообщается.

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