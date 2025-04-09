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Происшествия

Астанчанина задержали за развращение правнучки

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 16:28 Фото: Zakon.kz
В Астане расследуют уголовное дело по факту развращения 7-летней девочки, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемый – ее прадед. Об этом в соцсетях сообщили общественники и адвокат Азамат Сагал, подключившийся к защите потерпевшей стороны.

"Мама 7-летней девочки сама застала ее прадедушку при попытке изнасилования. Он сбежал... ... Прадеда, ему 80 лет, нашли на вокзале в семь вечера на следующий день. Сразу применили санкцию "арест" и водворили в изолятор временного содержания", – рассказала правозащитница.

Как уточнил Азамат Сагал, пенсионера подозревают в развращении девочки и возможном изнасиловании.

"Дело очень сложное, относится к категории особо тяжких преступлений (санкция ст. 121 ч. 4 УК предусматривает пожизненное лишение свободы)", – отметил он.

По информации полиции Астаны, по факту насильственных действий сексуального характера возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС ДП Астаны. Ведется следствие.

25 марта стало известно, что предпринимателя из Лисаковска задержали по подозрению в сексуализированном насилии над несовершеннолетней. Предположительно, жертве 13 лет.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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