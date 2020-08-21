Эрдоган заявил об обнаружении крупного месторождения газа в Черном море

Месторождение обнаружено на скважине Туна-1. Его объемы составляют не менее 320 млрд кубометров.

Турция обнаружила в Черном море крупные запасы природного газа и к 2023 году начнет его добычу. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает zakon.kz со ссылкой на NTV.

Это событие исторического масштаба. Мы обнаружили в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение природного газа. Объемы составляют 320 млрд кубометров. К 2023 году мы планируем поставлять его нашим гражданам, - заявил Эрдоган.

Разведку в море с 20 июля вело буровое судно Фатих, месторождение обнаружено на скважине Туна-1.

По словам Эрдогана, обнаружение данного месторождения говорит о том, что "с высокой вероятностью в этом районе есть и другие залежи газа".

Эта находка крайне важна с точки зрения энергетической независимости нашей страны. До этого времени мы были полностью зависимы от поставок энергоносителей из-за рубежа, тратили сотни миллионов долларов на это. Но в 2017 году мы обновили нашу энергетическую стратегию, расширили флот исследовательских и буровых судов, - сказал он.

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