Эльман Пашаев заявил, что Ефремов окончательно порвал с ним

Адвокат Эльман Пашаев, защищавший Михаила Ефремова по делу о смертельной аварии на Садовом кольце, заявил, что больше не работает с артистом, сообщает zakon.kz.

Актер, по словам юриста, принял окончательное решение, передает ТАСС, хотя ранее он заверял, что срок действия договора с актером истек после вынесения приговора, а вопрос о дальнейшей работе оставался открытым.

Как рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, Ефремов остался недоволен работой Пашаева и вынесенным ему приговором. Поэтому представлять его интересы на апелляции Пашаев не будет. Так как актер "не ожидал такого приговора и считает, что адвокат подставил его на эти восемь лет".

Ранее сообщалось, что нового адвоката для Ефремова выберет его супруга Софья Кругликова. Не исключено, что представлять интересы актера в апелляционной инстанции будет не один юрист, а целая команда.

Одним из кандидатов в его защитники называли Александра Гофштейна. Юрист защищал авторитетов Вячеслава Иванькова (Япончик) и Захария Калашова (Шакро Молодой).

Эльман Пашаев уже спрогнозировал исход апелляции по делу Михаила Ефремова. Уволенный адвокат уверен, что апелляционная инстанция на год-полтора скинет наказание для актера. А кассационная или Верховный суд и вовсе отменят приговор из-за того, что автомобиль артиста не был достаточно исследован.

Напомним, 8 сентября суд приговорил Ефремова к 8-ми годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой смерть человека.