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УЕФА может расширить Лигу чемпионов до 36 команд

Подобный формат должен увеличить число топ-матчей.

Фото : trend.az20 октября 2020, 08:39

УЕФА готовит реформу Лиги чемпионов, одним из пунктов которой может стать увеличение числа участников группового этапа турнира с сезона-2024/25, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

По информации The Telegraph, изучается предложение расширить групповой раунд с 32 до 36 команд. Если эти изменения вступят в силу, то будут рассматриваться два варианта проведения соревнования.

Первый: разделение 36 клубов на шесть групп – каждый из них сыграет по десять матчей (по пять дома и в гостях).

Второй: каждая команда сыграет десять матчей с десятью разными соперниками, которые будут подбираться на основе системы посева.

Подобный формат, по задумке УЕФА, должен увеличить число топ-матчей, что позволит оптимизировать доходы от ТВ-вещателей.

Ожидается, что окончательное решение по реформе ЛЧ примут в следующем году.


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