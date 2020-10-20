Госпрограмму укрепления психического здоровья предлагают принять в Казахстане

Ежегодно счеты с жизнью сводят в стране порядка 500-600 детей, из них около 200 погибают.

Проблема психического здоровья сегодня стоит достаточно остро. Суицидальный возраст среди детей в Казахстане с каждым годом "молодеет". Есть дети, совершающие самоубийство в 12 лет. В связи с этим эксперты бьют тревогу. Руководитель общественного фонда "Bilim Foundation" Ерлан Айтмухамбетов говорит, что Правительству следует срочно принять отдельную государственную программу по укреплению психического здоровья населения. Это позволит не только сократить число суицидов среди населения, но и увеличить национальный доход в будущем, так как затратив сегодня один доллар на укрепление психического здоровья граждан, завтра государство может получить национальный доход в четыре доллара за счет увеличения продуктивности общества и за счет сокращения количества людей, которые будут состоять на иждивении государства, передает корреспондент zakon.kz.

- Ерлан, чем занимается ваш общественный фонд?

- Мы работаем в Казахстане с 2016 года в качестве оператора по реализации проекта по превенции суицида среди несовершеннолетних. Наверное, вы знаете, что в 2012 году было проведено Национальное исследование глубинных причин и степени распространенности суицидов. Это было совместное исследование ЮНИСЕФ и Министерства здравоохранения, которая охватила пять областей, имеющих в течении 10 лет высокий уровень суицида. Это Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская области.

В итоге было выявлено, что суициды и психическое здоровье детей имеют непосредственную связь, потому что 90% людей, которые совершили суицид, у них во время ретроспективного анализа были выявлены те или иные признаки психических расстройств. Психическое здоровье оказалось самым ярким показателем, на который можно нацелить работу и предотвращать суицид.

Такая статистика свойственна не только для Казахстана, но и для всех стран мира. Это можно увидеть из результатов исследования ВОЗ в 2008 году.

- Если сравнить статистику сейчас и лет 10 назад, то какова ситуация по детским суицидам?

- Если брать по Казахстану, то у нас среди всех возрастов ежегодно погибают 3,5 тысячи человек. Попыток в несколько раз больше. С момента приобретения Казахстаном независимости попытки суицида совершили 100 тысяч мужчин. В основном это люди, находящиеся в экономически активном возрасте. Этот факт не может не беспокоить.

Суицид среди подростков имеет тенденцию снижения благодаря работе программы по превенции суицидов среди несовершеннолетних.

- В каком возрасте чаще всего возникает решение покончить жизнь самоубийством?

- Раньше суицид совершали в основном пожилые люди, люди среднего возраста. Но в последние десятилетия суицид стал "молодеть". 14-17 лет - это самый "хрустальный" возраст, когда ребенок может сознательно пойти на суицид вследствие сильных стрессовых ситуаций. Длительное нахождение подростков в сложных жизненных обстоятельствах может привести к появлению психологических проблем и расстройств психического здоровья. Если долгое время ребенок находится в унылом состоянии, одиночестве, если нет поддержки, то завтра это может перерасти в депрессию или перейти в иные виды психологических расстройств.

- Кстати, часто путают плохое настроение и депрессию, как распознать, что ребенок на грани?

- Почему многие меры, предпринимаемые госорганами и НПО, оказываются неэффективны? Потому что раньше в вопросах профилактики суицида акцент на психическое здоровье ребенка не всегда ставился. У подростков в переходном периоде жизни настроение изменчиво и это нормально. К сожалению переходной возраст и быстрая изменчивость настроения маскируют проблемы психического здоровья.

Своевременно не выявленные проблемы психического здоровья могут быть причиной трагедии. Если настроения нет у ребенка в течении двух недель и больше, то уже надо бить тревогу и обращать на это внимание специалистов.

В целом, ежегодно мы теряем около 200 детей. Это завершенные суициды. Попыток - в несколько раз больше. В итоге 500-600 детей ежегодно совершают акты суицида. По сути в год одна средняя школа совершает суицид. Чтобы видеть степень распространенности подросткового суицида и эффективность предпринимаемых мер мы разработали мониторинговую систему психического благополучия несовершеннолетних. Эта система объединяет данные Генеральной Прокуратуры и работу психологов, врачей. То есть когда педагог-психолог в школе принимает и начинает вести работу с ребенком, то факт этой работы отражается в системе.

- Вообще, как в Казахстане обстоят дела с педагогами-психологами в школах?

- В целом, в школах и колледжах педагоги-психологи в 70-80% заполняют вакансии, но, к сожалению, они являются разновидностями педагогических работников. А психологов, имеющих возможность проводить коррекцию либо терапию в организациях среднего образования недостаточно.

- А что делать родителям, если им нужна помощь психолога, потому что эта услуга не дешевая? Один прием стоит порядка 20 тысяч тенге.

- К сожалению, это проблема не только казахстанская, но и проблема постсоветских стран. В стране недостаточно развиты сервисы и услуги по укреплению психического здоровья. В качестве рекомендации предлагалось увеличить финансирование проектов по оказанию психологических услуг населению. Наверное, это самый оперативный способ решения проблемы дефицита услуг по укреплению психологического здоровья.

- Что чаще всего становится причиной суицида, чем обусловлено?

- Как показали исследования, причиной является плохое состояние психического здоровья. Психическое здоровье - это состояние благополучия ребенка, когда ребенок может реализовывать свои способности, противостоять жизненным стрессам и продуктивно развиваться. Это, прежде всего, состояние душевного спокойствия и социального благополучия. К сожалению, сегодня благополучие каждого четвертого ребенка страдает от влияния тех или иных факторов риска.

Если их перечислить, то первое можно назвать проблемы взаимоотношений. Мы готовим детей с низкими коммуникационными навыками. Второе, плохое здоровье - у многих детей наблюдались хронические заболевания, психические расстройства - наличие депрессии, невротических расстройств, тревожно-депрессивное состояние. Третье, употребление психо-активных веществ. Четвертое, дефицит жизнестойкости - когда у ребенка недостаточно развиты жизненные навыки, позволяющие противостоять жизненным стрессам. К сожалению, многие дети, испытывающие проблемы, имеют суицидальное мышление.

- Наверное, им еще "помогают" специфические группы в сети, типа "Синий кит", преподносящие суицид как красивый ритуал…

- Призывы, идущие из интернет-пространства, тот же ЕНТ и экзамены в школе - сами по себе они могут быть причинами суицида. Они могут лишь быть детерминантом, то есть - крючком запуска при наличии у подростков проблем с психическим здоровьем.

К примеру, в Кызылординской области год назад мы смогли спасти подростка. Выяснилось, что ребенок поцарапал машину отца. Испугался, и пытался уйти из жизни. Но до этого он высказывался, что, надоело жить и хочет умереть, и в целом было бы неплохо, чтобы все жили бы прекрасно без него. Окружающие дети знали об этом и сообщили нашим координатору. При медицинской диагностике выявилось что в последние полгода у него были слуховые и визуальные галлюцинации. Ему казалось, что кто-то его постоянно преследует, он слышит странные голоса. То есть уже присутствовали признаки расстройства психического здоровья. И повреждение машины оказалось сильной стрессовой ситуацией, что послужило катализатором совершения самоубийства.

- Что нужно делать, чтобы предотвратить такое состояние, распознать склонность к суициду?

- В 2015 году была разработана программа по превенции суицидов. В течение 4-х лет мы организовали работу педагогов-психологов и врачей по этой программе. Что же нужно делать? Необходимо в школах и колледжах проводить мероприятия раннего выявления суицидального риска. Если выявлять риски заблаговременно, то можно снижать вероятность совершения суицидов.

Если говорить образно, то если мы сможем увидеть сегодня подростков, которые могут совершить суицид завтра, то вмешавшись в ситуацию можно остановить суицид.

Для этого необходимо обучать школьных психологов и педагогов. Эти специалисты должны обладать знаниями и выявлять риски в школах.

- Как вы оцениваете показатели Программы по превенции суицида в регионах, где она реализуется?

- За четыре года Программа показала свою эффективность, так как наблюдается общий тренд снижения подростковых суицидов. В регионах мы ежегодно обучаем порядка двух тысяч педагогов-психологов. После этого мы наблюдаем результаты обучения в виде выявления подростков, нуждающихся в психологической поддержке. Организовываем обучение техперсонала - порядка 99 тысяч человек в общей сложности. Они смогли в 2019 году выявить 1 255 детей, которые имели суицидальное мышление. Также в регионах ежегодно проводятся мероприятия по повышению осведомленности несовершеннолетних в вопросах психического здоровья.

В прошлом году в результате этой работы 1 219 подростков самостоятельно обратились к специалистам, чтобы получить психологическую и медицинскую помощь.

- Как ведут себя в подобных ситуациях родители?

- Родители ведут себя не всегда однозначно, потому что слово "психическое здоровье" в Казахстане входит в категорию табу. Считается, что об этом нельзя говорить. Если мы начинаем разговор о психическом здоровье, то, значит, мы обвиняем человека в чем-то.

Психическое здоровье, к сожалению, у наших родителей и в принципе в обществе распознается уже как тяжелые формы психических расстройств. Каждый раз, когда психолог говорит, что "вашему ребенку необходима помощь", что "стоит обратить внимание на психическое состояние вашего ребенка", одни начинают ругаться, другие понимают, а кто-то грозиться подать в суд. Это проблема на сегодня, и она не дает детям получить своевременную помощь. Если ребенок нуждается в помощи, но не грамотность родителей ставит на этом пути преграду, то ребенок так и остается со своими проблемами наедине и проблемы переходят во взрослый период.

Уже в будущем проблемы с психическим здоровьем мешают человеку выбирать профессию, поступать в вуз, создавать семью, у человека снижается возможность самореализовываться и быть продуктивным для общества.

Поэтому ВОЗ обращает внимание на важность этой проблемы и предлагает странам достаточно финансировать проекты по укреплению психического здоровья. Если на оздоровление психического здоровья населения будет потрачен один доллар, то завтра государство может получить национальный доход, прибыль в четыре доллара за счет увеличения продуктивности общества и сокращения количества людей, которые будут состоять на иждивении государства.

- Есть ли в Казахстане программа на госуровне, направленная на сохранение психического здоровья общества?

- У нас с 2015 года работала программа по превенции суицида среди несовершеннолетних. Однако данная программа уже перестала работать во многих регионах страны.

Мы, предлагаем Правительству рассмотреть возможность внедрения Программы по укреплению психического здоровья населения, которая будет предусматривать мероприятия проводимые в организациях образования, трудовых коллективах, мероприятия по проведению информационной кампании в обществе о психическом здоровье, а также меры по повышению количества услуг по сохранению и улучшению психического здоровья жителей.

Я считаю, что это особо актуально сейчас, так как последствия пандемии может стать серьезным фактором ухудшения психического здоровья жителей всех возрастов и стать глубинной причиной будущих самоубийств.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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