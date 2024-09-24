От рака шейки матки в Казахстане ежегодно умирают 600 женщин

В Казахстане ежегодно регистрируется порядка 2 100 случаев рака шейки матки, умирают от него порядка 600 женщин, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Диляра Кайдарова, первое место в Казахстане среди женщин занимает рак молочной железы, на втором месте находится рак шейки матки. Каждые два дня три женщины в стране умирают от рака шейки матки. В связи с этим в сентябре в Казахстане началась бесплатная вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) для девочек в возрасте 11-13 лет.

"За восемь месяцев 2024 года от рака шейки матки в Казахстане умерли 305 женщин. К сожалению, 15% случаев выявляются на поздней стадии. Болезнь протекает бессимптомно", – сказала Диляра Кайдарова 24 сентября на пресс-конференции в СЦК.

Она отметила, что лечение рака шейки матки на начальной стадии обходится в сумму от 500 тыс. до 2 млн тенге. Стоимость борьбы с раком на третьей и четвертой стадии доходит до 30 млн тенге.

Руководитель управления контроля за вакционоуправляемыми инфекциями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Нуршай Азимбаева проинформировала, что на этот год закуплено почти 350 тыс. доз американской вакцины "Гардасил" против ВПЧ. Первая партия из 173 тыс. доз уже поступила медикам. Из бюджета на закупку вакцины было выделено 9,7 млрд тенге.

Руководитель департамента Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Малик Абдрахманов подчеркнул, что вакцина безопасна и соответствует самым высоким международным стандартам.

"Побочная реакция на вакцинацию происходит редко, чаще всего бывает эмоциональная реакция, обычно, это обморок. Также бывают аллергические реакции, но их крайне мало", – заявил он.

Прививки девочкам будут проводиться в медицинских кабинетах школ после получения информированного согласия родителей или законных представителей. По желанию родителей вакцинация также может быть проведена в поликлиниках по месту прикрепления.

Ранее сообщалось, что кампания по вакцинации против ВПЧ стартовала в Астане. В плановом порядке вакцинации подлежат 13 тыс. 11-летних девочек.