Жительница Мангистау вернула долг поддельными долларами
Осуждена на пять лет.
Фото : obk.kz20 октября 2020, 10:10
Сотрудниками Департамента экономических расследований по Мангистауской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК расследовали уголовное дело в отношении жительницы села Мангистау по факту хранения и сбыта поддельных денег, передает zakon.kz.
В ходе следствия установлено, что с начала 2020 года обвиняемая умышленно зная, что найденные ею денежные средства в сумме 1500 долларов США являются поддельными, возвратила долг своим знакомым в общей сумме 1 000 долларов США. Оставшиеся 500 долларов США пыталась обменять в обменном пункте кассы банка, расположенного в селе Мангистау, Мунайлинского района, где и была задержана, - рассказали в КФМ.
Приговором Мунайлинского районного суда Мангистауской области жительница села признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.231 ч.2 п.2 УК РК и приговорена к 5 годам лишения свободы.
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