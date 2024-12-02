Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

За долги перед детьми осуждены 14 жителей Мангистау

За долги перед детьми осуждены 14 жителей Мангистау, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 20:11 Фото: Zakon.kz
14 неплательщиков алиментов в Мангистауской области осуждены за долги перед детьми, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz пишет, что по инициативе прокуратуры Мангистауской области активно ведется борьба со злостными неплательщиками алиментов. Так, в этом году в отношении 36 лиц в суд были направлены уголовные дела за уклонение от уплаты средств на содержание детей. В настоящее время по 14 жителям принято решение в виде лишения свободы.

"Долг одного из осужденных превысил 4 млн тенге. Алименты мужчина не платил на протяжении нескольких лет. В результате суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу", – рассказали в прокуратуре Мангистауской области.

Кроме того, шесть жителей, которые ранее имели задолженность по алиментам на общую сумму 15,5 млн тенге, освобождены судом от уголовной ответственности в связи с примирением сторон и полным возмещением ущерба.

В настоящее время в Мангистау около пяти тысяч должников обязаны выплатить алименты. Те, кто уклоняется от уплаты, будут наказаны. Поэтому прокуратура советует жителям своевременно погасить долги.

Ранее сообщалось о другом случае, когда мужчина не платил алименты. В Астане частный судебный исполнитель изъял Mercedes у брата экс-акима Шымкента Марата Айтенова из-за неуплаты им алиментов своим детям. Так, иномарку  пустят с торгов из-за долга по алиментам в 23 млн тенге.

Читайте также

Анель Сытдыкова стала первой казахстанкой, проплывшей воды Антарктиды
Анель Сытдыкова стала первой казахстанкой, проплывшей воды Антарктиды
Свыше шести миллионов тенге перевел акмолинец на несуществующую инвестиционную платформу
Свыше шести миллионов тенге перевел акмолинец на несуществующую инвестплатформу
Продукты питания, магазин, супермаркет, пенсионный возраст, пенсионеры, пенсия
Какие меры примет правительство для стабилизации цен на социальные продукты питания
Сахибам Садырова
Мангистау 2024 год Деньги Алименты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Новое заявление о ситуации с курсом тенге сделал Нацбанк
золото, месторождения,
Найдено крупнейшее в мире месторождение золота: его стоимость более 80 млрд долларов
Мэрилин Керро, Александр Шепс, слухи
Звезда "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс отреагировал на слухи о смерти бывшей возлюбленной
Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы
Мороз до -35°С: синоптики рассказали, какие сюрпризы подготовил декабрь жителям Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: