За долги перед детьми осуждены 14 жителей Мангистау

14 неплательщиков алиментов в Мангистауской области осуждены за долги перед детьми, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz пишет, что по инициативе прокуратуры Мангистауской области активно ведется борьба со злостными неплательщиками алиментов. Так, в этом году в отношении 36 лиц в суд были направлены уголовные дела за уклонение от уплаты средств на содержание детей. В настоящее время по 14 жителям принято решение в виде лишения свободы.

"Долг одного из осужденных превысил 4 млн тенге. Алименты мужчина не платил на протяжении нескольких лет. В результате суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу", – рассказали в прокуратуре Мангистауской области.

Кроме того, шесть жителей, которые ранее имели задолженность по алиментам на общую сумму 15,5 млн тенге, освобождены судом от уголовной ответственности в связи с примирением сторон и полным возмещением ущерба.

В настоящее время в Мангистау около пяти тысяч должников обязаны выплатить алименты. Те, кто уклоняется от уплаты, будут наказаны. Поэтому прокуратура советует жителям своевременно погасить долги.

Ранее сообщалось о другом случае, когда мужчина не платил алименты. В Астане частный судебный исполнитель изъял Mercedes у брата экс-акима Шымкента Марата Айтенова из-за неуплаты им алиментов своим детям. Так, иномарку пустят с торгов из-за долга по алиментам в 23 млн тенге.