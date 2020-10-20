О "подушке безопасности" в случае второй волны коронавируса рассказали в Минздраве

Министерство готовит неснижаемый запас дефицитных лекарственных средств, которого хватит как минимум на два месяца.

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал о подготовке к возможной новой волне коронавирусной инфекции, передает корреспондент zakon.kz.

Формируется неснижаемый двухмесячный запас лекарственных средств на складах. Закупаются 44 наименования дефицитных и востребованных лекарственных средств по COVID-19 на сумму 8,2 млрд тенге для лечения порядка 60 тыс. пациентов в стационарах в месяц. (…) По состоянию на 15 октября закуплены 37 наименований лекарственных средств на сумму 5,92 млрд тенге, - сообщил Алексей Цой на заседании правительства.

Регионами с момента пандемии заявлена дополнительная потребность на лекарства на сумму 16,6 млрд тенге. С 22 июля, по словам министра, единым дистрибьютором было принято решение о формировании месячного запаса во всех медицинских организациях, инфекционных и провизорных центрах по республике, который оперативно пополняется.

Так, на сегодня единым дистрибьютором отгружен объем по 91 наименованию лекарственных средств на сумму 17,9 млрд тенге. Данная мера позволила покрыть острую дополнительную потребность медицинских организаций, насытить стационары лекарственными средствами по COVID-19, создать резервы в стационарах, - добавил глава Минздрава.

Расширен перечень препаратов на амбулаторном уровне для лечения COVID-19.

Кроме того, в медицинских организациях сформирован трехмесячный запас средств индивидуальной защиты. В ближайшее время поступит дополнительная гуманитарная помощь в виде 400 тыс. СИЗ.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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