НОК Казахстана становится партнером-организатором студенческой киберспортивной лиги страны

Первый сезон стартует в октябре 2020 года.

Национальный Олимпийский комитет Казахстана совместно с Национальной ассоциации по студенческому киберспорту и Казахстанской федерацией киберспорта объявили о создании студенческой киберспортивной лиги, сообщает Olympic.kz.

Генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан Андрей Крюков, президент Национальной ассоциации по студенческому киберспорту Аскар Нурпеисов и вице-президент Qazaq Cybersport Federation Евгений Богатырев подписали Меморандум о сотрудничестве в области студенческого киберспорта в Казахстане.

Основными целями сотрудничества сторон являются поддержка и развитие студенческого киберспорта в Казахстане. Но в Национальном Олимпийском комитете рассчитывают, что помимо этих целей, им удастся привлечь внимание молодой аудитории к олимпийскому движению и побудить их к занятиям спортом в целом.

Национальный Олимпийский комитет Казахстана участвуя в проекте, объединяющем крупнейшие и престижные ВУЗы страны, видит большую перспективу в работе с активной молодежью. Наша миссия заключается в том, чтобы призвать студенческое сообщество к активному образу жизни, разнообразить их спортивную культуру. Поддерживая стремительно набирающую популярность молодёжную платформу, Национальный Олимпийский комитет Казахстана ожидает взаимный интерес к деятельности олимпийского движения со стороны молодёжи. Со своей стороны, мы намерены привлечь в этот проект наших ведущих атлетов, у которых лучше получится представить олимпийский спорт и рассказать о важности присутствия физической культуры и спорта в нашей повседневной жизни. Мы видим это как диалог прогрессивной молодежи, - комментирует работу в новом направлении генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Казахстана Андрей Крюков.

В рамках сотрудничества партнеры своей первоочередной задачей определили создание и развитие Казахстанской лиги по студенческому киберспорту, которая будет проходить на постоянной основе и состоять из четырех сезонов.

Первый сезон стартует в октябре 2020 года. В нем примут участие сборные семи университетов - членов Национальной ассоциации по студенческому киберспорту: IT Университет Астаны, Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева, Международный Университет информационных технологий, Казахстанско-Британский технический университет, Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Университет имени К.Сатпаева, Университет Международного Бизнеса.

Вступление в Национальную ассоциацию по студенческому киберспорту для других ВУЗов будет открыто со второго сезона турнира.





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