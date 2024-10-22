"Кайрат" и "Семей" начинают выступления в новом сезоне Лиги чемпионов

22 октября в Алматы два топовых казахстанских футзальных клуба "Кайрат" и "Семей" стартуют в основном раунде Лиги Чемпионов УЕФА сезона-2024/25, сообщает Zakon.kz.

Открывают программу алматинского турнира на паркете Дворца спорта имени Балуана Шолака чемпион Казахстана "Семей" и португальский "Спортинг".

Этот поединок запланирован на 17:00 по местному времени.

Затем в 20:00 начнется второй матч игрового дня, где самый титулованный клуб нашей страны "Кайрат" встретится с венгерским "Халадашем".

По регламенту алматинских состязаний, из вышеназванной четверки в элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА проходят три лучших коллектива.

Расписание игр 2-го и 3-го тура выглядит следующим образом:

Из списка этих клубов самыми известными являются "Кайрат" и "Спортинг", которые по два раза брали трофей Лиги чемпионов.

Что касается "Халадаша", то венгры большими титулами на европейской арене не блещут. А вот "Семей" может преподнести сюрприз, так как нынешним летом остановил чемпионский поезд "Кайрата" во внутреннем первенстве.

Плюс дружина из Восточного Казахстана имеет в своем составе многих знаменитых футзалистов, во главе которых стоит Игита, один из лучших голкиперов планеты и нашей сборной.