В Казахстане выросло производство и потребление электроэнергии

Одним из последних крупномасштабных проектов была реконструкция и модернизация Аксуской электростанции.

За 8 месяцев 2020 года, согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК, в стране произвели 69,8 млрд кВт·ч электроэнергии, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

В денежном выражении производство, передача и распределение электроэнергии составили 787 млрд тг.

Наибольший объем от всей генерации по стране традиционно пришелся на Павлодарскую, Карагандинскую и Восточно-Казахстанскую области: 63,2%.

В Павлодарской области произвели 39,1% электроэнергии от РК: 27,2 млрд кВт·ч — на 3,2% меньше, чем годом ранее. На Карагандинскую область пришлось 15,2% производства электроэнергии: 10,6 млрд кВт·ч — плюс 5,1% за год. На замыкающую тройку лидеров Восточно-Казахстанскую область пришлось 8,9% всей электрогенерации: 6,2 млрд кВт·ч — на 3,2% меньше, чем в прошлом году.

По данным АО "KEGOC" на сегодня производство электрической энергии в Казахстане осуществляют 155 электрических станций, общая установленная мощность электростанций Казахстана составляет 22 936,6 МВт, располагаемая мощность — 19 329,7 МВт.

Национальный институт развития АО "Банк развития Казахстана" (БРК, "дочерняя структура "Холдинга "Байтерек"), отвечающий за инвестиции в ключевые секторы страны, осуществляющий кредитование средне- и долгосрочных проектов в сфере производственной инфраструктуры и несырьевых отраслей экономики, также вносит вклад в развитие энергетического сектора и снижения энергодефицита Казахстана. С 2003 года в общей сложности в проекты в сфере энергетики Банком было направлено более 320 млрд тенге.

При финансовом участии БРК были построены и модернизированы электростанции в большинстве регионах Казахстана, включая станции на альтернативных источниках энергии.

Одним из последних крупномасштабных проектов была реконструкция и модернизация Аксуской электростанции, кредитная линия в сумме $360 млн сроком на восемь лет была открыта Банком развития для АО "Евроазиатская энергетическая корпорация" (в составе "Евразийской Группы", ERG) при общей стоимости проекта $463,2 млн. Электростанция занимает долю в 17% в объемах выработки электроэнергии в Казахстане.

В 2009 году БРК профинансировал строительство газотурбинной электростанции на месторождении Акшабулак в Кызылординской области, что позволило увеличить производство электроэнергии с 87 МВт до 124 МВт. БРК обеспечил 70% ($90 млн) от общей стоимости проекта в $129 млн.

Модернизация и расширение Карагандинской ТЭЦ-3, включающие строительство нового энергетического блока установленной мощностью не менее 110 мВт, тепловой мощностью не менее 180 Гкал/час также осуществлялось при финансовой поддержке БРК, проект был реализован в рамках Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы.

В начале 2005 года для устранения дефицита электроэнергии южных областей Казахстана и города Алматы возобновилось строительство Мойнакской ГЭС мощностью 300 МВт на реке Чарын. Строительство ГЭС также было профинансировано за счет средств БРК в сумме $135,4 млн.

Также в сфере развития "зеленой энергетики" при финансировании БРК ведется строительство Тургусунской ГЭС в Восточно-Казахстанской области, построены и введены в эксплуатацию: солнечная электростанция Nurgisa мощностью 100 МВт близ Капшагая (ТОО "Eneverse Kunkuat""), ветровая электростанции "Астана EXPO-2017" мощностью 50 МВт ТОО "Цатек Green Energy" и фотовольтаическая электростанция "Жылга" мощностью 20 МВт. в Туркестанской области ТОО "EcoProTech-Astana".

При финансировании "зеленых проектов" БРК активно использует модель проектного финансирования (где основным источником выплаты заемных средств служат потоки денежных поступлений от реализации проекта), предоставляя выгодные условия проектного финансирования: минимальная сумма займа – 7 млрд тенге, максимальный срок займа – до 20 лет, размер собственного участия компании – не менее 30% от стоимости инвестиционного проекта по смете. Финансирование предоставляется в тенге, что очень важно для проекта, денежные потоки которого тоже номинированы в тенге.

Подробнее об услугах Банка можно ознакомиться на сайте.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!