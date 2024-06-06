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Как изменилось потребление электроэнергии в Казахстане после перевода времени

Казахстан, смена часового пояса, Минэнерго РК , фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 17:36 Фото: Zakon.kz
Вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов в кулуарах Сената 6 июня 2024 года рассказал, как переход на единый часовой пояс отразился на затратах электроэнергии, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Сунгата Есимханова, проводились ли какие-нибудь замеры, насколько увеличилось потребление электроэнергии в пиковые часы и в вечернее время в связи с переводом часов.

"Министерство само замеры производить не может. Системный оператор KEGOC этот вопрос перед переводом часов рассматривал. По их информации, диапазон изменился в районе 1-2% по потреблению и в пиковый период. Более точные цифры они предоставят. По нашей информации, такого, что из-за перевода часов у нас резко выросло потребление, нет", – заявил в ответ вице-министр.

Он сообщил, что в профильное министерство от казахстанцев жалоб на рост затрат на электроэнергию не было.

5 июня 2024 года заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса высказался о возвращении прежнего часового пояса.

Напомним, что в Казахстане запустили петицию против единого часового пояса – ее подписали 48,3 тыс. человек.

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