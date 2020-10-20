Бекшин ответил, откроют ли Медео и Шымбулак

В ДККБТУ Алматы поступило обращение.

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин ответил, будут ли открыты каток "Медео" и горно-лыжный комплекс Шымбулак, передает zakon.kz.

По его словам, у катка "Медео" есть свои плюсы и минусы.

Большое количество людей - это минус. Но плюс - большая концентрация ультафиолетовых лучей, которые вредны для коронавируса, - сказал он.

Главный санврач указал, что запроса от ГЛК Шымбулак пока не поступало, но есть обращение от руководства катка, которое сейчас находится на рассмотрении в ДККБТУ Алматы.

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