С "пиром во время чумы" сравнил Бекшин митинги

Необходимо ли эти митинги проводить во время эпидемии? - главный санврач Алматы.

После заявления главного санврача Алматы Жандарбека Бекшина о том, что в городе из-за ухудшения эпидситуации могут запретить проведение митингов, журналисты спросили его: чем митинги на открытом воздухе опаснее массовых скоплений в закрытых торговых домах. Спикер ответил на данный вопрос, передает zakon.kz.

В первую очередь, отвечая на вопрос, главный санврач Алматы отметил полезность ТД и ТРЦ и для населения и в налоговом плане. Он согласен, что там присутствуют эпидриски, но они, по словам Бекшина, нейтрализуются организационными мероприятиями.

А что касается митингов, то здесь Бекшин высказался о том, что они похожи на "пир во время чумы".

Последние два митинга в сентябре. Сначала все чинно - соблюдение социальной дистанции, городские власти, подчеркну, городские власти на входе установили термометрию, организовали бесплатную раздачу масок, стоял санитайзер. Но в конце или в ходе, все, как говорится, приводило к нарушению, как на том бородинском сражении: все смешалось. Особенно, когда заканчивается. Тут и журналистская братия и блогеры, человек 30 окружают. Нам не нужны такие скопления. Я говорю не только о митингах. Мы же еще и говорим о местах скопления, особо опасных. Мы же проводим оценку их эпидзначимости в вопросе распространения. Там, где долгое сидение за одним столом, это объекты общепита. Они под контролем, они регламентируются. Это общественный транспорт, он стоит в лидерах по распространению. Поэтому ему большое внимание представляется. Ну, конечно же, по мере необходимости. Необходимо ли эти митинги проводить во время эпидемии? То есть не превращать по принципу пир во время чумы, - пояснил Бекшин.

Он также отметил, что на митингах много людей преклонного возраста. Это группа риска, которая в первую очередь заболеет. И они болеют очень тяжело, выше процент летальности.

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