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На видео попала "ловля" призывников в Актобе

Проводятся рейдовые мероприятия среди граждан призывного возраста.

Фото : ktk.kz20 октября 2020, 14:09

В социальных сетях распространяется видео, где сотрудники департамента по делам обороны Актюбинской области якобы "вылавливают" молодых людей для призыва в армию, передает zakon.kz.

На опубликованных кадрах видно, как некий мужчина спорит с военным, сидящим в микроавтобусе. Тот, в свою очередь, ссылается на некое "постановление из акимата".

Принудительная армия. Возле центрального рынка сотрудники военкомата ловят молодых людей для призыва в армию. По сообщению автора забирают даже тех, кто торгует на рынке, если они не отдали долг государству, - говорится в подписи к публикации.

В городском акимате редакции zakon.kz сообщили, что 16 октября состоялось совещание о проведении осеннего призыва граждан на срочную воинскую службу 2020 года. В Департаменте по делам обороны пояснили, что проводятся рейдовые мероприятия среди граждан призывного возраста.


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