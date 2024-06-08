В Минобороны прокомментировали рейды на призывников

Министерство обороны Казахстана выпустило пояснение по поводу "отлова" граждан призывного возраста, сообщает Zakon.kz.

Пояснение Минобороны появилось на официальном Telegram-канале ведомства.

Выпустили они видео в связи с тем, что в СМИ и социальных сетях "распространяются видеоматериалы по задержанию и принудительной доставке молодых людей в местные органы военного управления".

"В этой связи Министерство обороны уполномочено разъяснить действующий порядок призыва на воинскую службу, который осуществляется два раза в год (весенний и осенний призывы)".

По словам спикера, такие инциденты возникают из-за неявки призывников, они не регистрируются по новому адресу проживания, им невозможно вручить повестку в руки, поимкой занимается МВД.

"В ходе призывных кампаний в отдельных случаях наблюдаются факты несвоевременного прибытия надлежащим образом оповещенных граждан в местные органы военного управления. Одновременно учет граждан призывного возраста затруднен тем, что многие из них не проживают по месту прописки, а при переезде не регистрируются по новому адресу проживания. В соответствии с действующим законодательством при невозможности вручить повестку призывнику лично обеспечение его явки возлагается на органы внутренних дел".

Также спикер рассказал, при каких случаях полицейские имеют право принудительно доставить призывника в военкомат.

"При проведении рейдов иногда граждане не подчиняются законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, оказывают сопротивление. В таких случаях сотрудники полиции уполномочены осуществить их принудительное задержание и доставку".

А дальше все происходит по стандартному набору действий:

"Призывная комиссия определяет статус доставленного лица. При отсутствии оснований для призыва на срочную воинскую службу его отпускают домой, а при их наличии направляют для прохождения медицинской комиссии и проведения других мероприятий в рамках призыва", – говорится в видео.

Также в Минобороны напомнили, что за уклонение от призыва на срочную воинскую службу законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.

"На основании этого убедительно просим граждан соблюдать требования действующего законодательства и воздерживаться от распространения недостоверной информации", – заключил спикер.

Такого же мнения придерживается и министр обороны Руслан Жаксылыков: тот, кто своевременно не прибывает в военкоматы, разыскивается сотрудниками органов внутренних дел, заявил глава МО.