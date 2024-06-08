Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Минобороны прокомментировали рейды на призывников

призывник в военкомате, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 12:07 Фото: МО РК
Министерство обороны Казахстана выпустило пояснение по поводу "отлова" граждан призывного возраста, сообщает Zakon.kz.

Пояснение Минобороны появилось на официальном Telegram-канале ведомства.

Выпустили они видео в связи с тем, что в СМИ и социальных сетях "распространяются видеоматериалы по  задержанию и принудительной доставке молодых людей в местные органы военного управления".

"В этой связи Министерство обороны уполномочено разъяснить действующий порядок призыва на воинскую службу, который осуществляется два раза в год (весенний и осенний призывы)".

По словам спикера, такие инциденты возникают из-за неявки призывников, они не регистрируются по новому адресу проживания, им невозможно вручить повестку в руки, поимкой занимается МВД.

"В ходе призывных кампаний в отдельных случаях наблюдаются факты несвоевременного прибытия надлежащим образом оповещенных граждан в местные органы военного управления. Одновременно учет граждан призывного возраста затруднен тем, что многие из них не проживают по месту прописки, а при переезде не регистрируются по новому адресу проживания. В соответствии с действующим законодательством при невозможности вручить повестку призывнику лично обеспечение его явки возлагается на органы внутренних дел".

Также спикер рассказал, при каких случаях полицейские имеют право принудительно доставить призывника в военкомат. 

"При проведении рейдов иногда граждане не подчиняются законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, оказывают сопротивление. В таких случаях сотрудники полиции уполномочены осуществить их принудительное задержание и доставку".

А дальше все происходит по стандартному набору действий:

"Призывная комиссия определяет статус доставленного лица. При отсутствии оснований для призыва на срочную воинскую службу его отпускают домой, а при их наличии направляют для прохождения медицинской комиссии и проведения других мероприятий в рамках призыва", – говорится в видео.

Также в Минобороны напомнили, что за уклонение от призыва на срочную воинскую службу законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.

"На основании этого убедительно просим граждан соблюдать требования действующего законодательства и воздерживаться от распространения недостоверной информации", – заключил спикер.

Такого же мнения придерживается и министр обороны Руслан Жаксылыков: тот, кто своевременно не прибывает в военкоматы, разыскивается сотрудниками органов внутренних дел, заявил глава МО.

Читайте также

Казахстан
Готовность авиапожарной группы проверили в Казахстане
Спецтехника
В Актобе появилась новая спецтехника для уборки улиц
Тенге, деньги, финансовая пирамида, Казахстан
Более 400 казахстанцев стали жертвами кредитного мошенничества
Мухит Турсынали
МО РК 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
Врач рассказала, кому опасно пить томатный сок
Врач рассказала, кому опасно пить томатный сок
Суд присяжных оправдал обвиняемого в многократных взятках экс-директора &quot;Казселезащиты&quot;
Суд присяжных оправдал обвиняемого в многократных взятках экс-директора "Казселезащиты"
Будет ли выходным 17 июня? Заявление ДУМК и пояснение Минтруда по Курбан айту
Будет ли выходным 17 июня? Заявление ДУМК и пояснение Минтруда по Курбан айту
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: