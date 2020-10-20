В Павлодаре школу закрыли на карантин
Младшеклассников переведут на дистанционное обучение.
Фото : pavon.kz20 октября 2020, 16:53
Коронавирусной инфекцией один за одним заболели трое ее учеников и педагог, передает zakon.kz.
Ситуацию прокомментировали Павлодар-онлайн в городском управлении контроля качества и безопасности товаров и услуг.
В связи с регистрацией четырех случаев КВИ в государственном учреждении СОШ №34 у учащихся начальных классов и их преподавателя главным санитарным врачом Павлодара Александром Сафяниковым выдано постановление об ужесточении карантинных мер, а именно приостановлении учебной и педагогической деятельности в этой школе, - рассказала заместитель руководителя управления Асия Джукебаева. - С целью недопущения распространения вируса директору школы выдано постановление до возобновления учебного процесса провести генеральную уборку и дезинфекцию школы, а в последующем усилить дезинфекционный режим.
Специалисты пояснили: сначала заболел один ученик, затем - круг, контактирующий с ним. Следом коронавирус нашли у учителя.
Теперь младшеклассников школы №34 переведут на дистанционное обучение. Вернуться в стены учебного заведения они смогут только 1 ноября, когда закончится карантин.
Ранее в Павлодаре закрыли две группы в ясли садах №38 и 111, а также классы в школах №22 и 37. Остальные группы и классы учебных заведений открыты.
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