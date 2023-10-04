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В Алматы учеников одной из школ перевели на дистанционку из-за вспышки кори

В Алматы учеников одной из школ перевели на дистанционку из-за вспышки кори Фото: unsplash
В Алматы среди учащихся начальных классов школы №172 выявили корь. В связи с этим не вакцинированных от этого вирусного заболевания младшеклассников перевели на дистанционное обучение, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в городском управлении образования, 20 сентября 2023 года в школе была комиссия из соответствующих специалистов санитарно-эпидемиологического управления Медеуского района Алматы и в связи с выявлением случаев было рекомендовано перевести не вакцинированных от кори учащихся начальных классов на режим дистанционного обучения до окончания инкубационного периода, то есть до 16 октября 2023 года.

"Директором школы №172, с учетом рекомендаций, было принято решение о переводе всех учащихся начальных классов (1-4) на онлайн-обучение до окончания инкубационного периода для недопущения дальнейшего распространения инфекции. Среди учителей и родителей проведена разъяснительная работа. Дети обеспечены необходимой компьютерной техникой и интернет-ресурсами для онлайн-обучения".Управление образования Алматы

В целом, как отметили в ведомстве, во всех остальных школах Алматы "эпидемиологическая ситуация стабильная, находится под контролем эпидемиологов".

Согласно информации Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, заболеваемость детского населения регистрируется преимущественно среди непривитых от вакцинации. Специалистами санитарно-эпидемиологической службы проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия.

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