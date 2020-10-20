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При каких условиях откроют кинотеатры в Нур-Султане

Столица Казахстана находится в "зеленой зоне" только четвертые сутки, поэтому в течение 10–12 дней будут наблюдать за ситуацией.

Фото : pixabay.com20 октября 2020, 17:00

Дата возобновления работы кинотеатров в Нур-Султане будет зависеть от эпидобстановки с коронавирусной инфекцией в городе, а также по мере готовности кинозалов к обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности во время киносеансов. Об этом сказала главный государственный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции приняла решение о возобновлении работы кинотеатров с заполняемостью до 30% и соблюдением дистанции и масочного режима. Это касается тех регионов, которые по уровню заболеваемости находятся в "зеленой зоне". Нур-Султан находится в "зеленой зоне" только четвертые сутки, поэтому в течение 10–12 дней мы будем наблюдать за ситуацией. Если будет стабильно сохраняться такая картина, тогда мы запустим работу кинотеатров в городе. До этого времени будет вестись подготовительная работа", – сказала она.

Также столичные кинотеатры должны предоставить акт готовности к работе в условиях пандемии. То есть в кинозалах должны быть установлены разграничители, разметки, санитайзеры.

Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.

При входе в кинозалы посетители и сотрудники должны проходить термометрию, кроме того, зрителям необходимо быть в масках.

Рассадка должна быть организована таким образом, чтобы избежать скученности.


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