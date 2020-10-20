Назван самый пугающий хоррор в мире

У участников эксперимента замеряли сердцебиение.

Ученые провели эксперимент чтобы выяснить, какой фильм ужасов действительно самый страшный, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.

Для этого исследователи показали добровольцам 50 самых рейтинговых хорроров по IMDb, Rotten Tomatoes и Reddit. Они также замерили показатели сердцебиения во время просмотра фильмов.

Согласно полученным результатам, самым страшным фильмом ужасов стала лента "Синистер", снятая в 2012 году Скоттом Дерриксоном. Картина заставила сердца зрителей биться со средним ритмом в 86 ударов в минуту.

На втором месте оказался "Астрал" режиссера Джеймса Вана. Некоторые эпизоды фильма поднимали пульс участников до 133 ударов в минуту.

Замкнула тройку лидеров в категории самых жутких хорроров еще одна работа Вана - "Заклятие". При просмотре этого фильма сердца людей бились со скоростью 85 ударов в минуту.

В первую десятку также вошли "Реинкарнация", "Паранормальное явление", "Оно" (2014 год), "Заклятие-2", "Бабадук", "Спуск" и "Визит".

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