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Назван самый пугающий хоррор в мире

У участников эксперимента замеряли сердцебиение.

Фото : Фильм "Синистер"20 октября 2020, 17:41

Ученые провели эксперимент чтобы выяснить, какой фильм ужасов действительно самый страшный, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.

Для этого исследователи показали добровольцам 50 самых рейтинговых хорроров по IMDb, Rotten Tomatoes и Reddit. Они также замерили показатели сердцебиения во время просмотра фильмов.

Согласно полученным результатам, самым страшным фильмом ужасов стала лента "Синистер", снятая в 2012 году Скоттом Дерриксоном. Картина заставила сердца зрителей биться со средним ритмом в 86 ударов в минуту.

На втором месте оказался "Астрал" режиссера Джеймса Вана. Некоторые эпизоды фильма поднимали пульс участников до 133 ударов в минуту.

Замкнула тройку лидеров в категории самых жутких хорроров еще одна работа Вана - "Заклятие". При просмотре этого фильма сердца людей бились со скоростью 85 ударов в минуту.

В первую десятку также вошли "Реинкарнация", "Паранормальное явление", "Оно" (2014 год), "Заклятие-2", "Бабадук", "Спуск" и "Визит".


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