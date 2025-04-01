Назван самый богатый человек мира

Американский предприниматель, политический и общественный деятель Илон Маск назван лидером 39-го по счету списка богатейших жителей Земли. Состояние предпринимателя сейчас оценивается в 342 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

В список, составляемый с 1987 года, вошли более трех тысяч миллиардеров, совокупно владеющих рекордными 16,1 трлн долларов, сообщает Forbes.

В топ-3 также вошли идущие почти вровень глава корпорации Meta Марк Цукерберг с 216 млрд долларов и основатель Amazon Джефф Безос с 215 млрд.

"Возглавлявший рейтинг в прошлом году владелец группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно в 2025-м оказался только на пятом месте с состоянием в 178 млрд", – пишет издание.

Ранее Маск заявил, что умная система безопасности Sentry Mode, установленная на автомобилях Tesla, записывает действия лиц, пытающихся им навредить.