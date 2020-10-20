Момент смертельного ДТП на ВОАД в Алматы попал на видео

Погиб водитель Mercedes G-Wagen.

Камеры наружного наблюдения запечатлели момент столкновения Mercedes G-Wagen и Toyota Caldina на ВОАД в Алматы, передает zakon.kz.

Смертельная авария произошла сегодня, 20 октября, около 16:00. Оба водителя ехали по ВОАД в северном направлении. Очевидцы утверждают, что они устроили гонки друг с другом. В один момент водитель Mercedes потерял управление.

Мужчина вылетел из салона внедорожника и скончался на месте происшествия от полученных тяжелых травм.

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