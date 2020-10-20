Третья встреча за год. Байбек в Шымкенте поздравил с новосельем жителей сгоревшего дома

Уже в ноябре 42 семьи получат правоустанавливающие документы.

Бауыржан Байбек рассказал о своей поездке в Шымкент, сообщает zakon.kz.

Впечатлениями заместитель председателя партии Nur Otan поделился на своей странице в Facebook.

В городе Шымкент встретился с жильцами сгоревшего в июне прошлого года многоквартирного дома по улице Водопьянова. Это уже наша третья встреча за год. Поздравил с предстоящим новосельем. Вопрос строительства нового жилья находился в течение года на особом партийном контроле. Так, при поддержке депутатов «Nur Otan» на строительство 5-этажного дома и подведение инженерных сетей из местного бюджета было выделено 550 млн. тенге. За качеством работ и соблюдением сроков следила комиссия партийного контроля, - написал он.

По словам руководителя филиала партии Nur Otan, акима города М.Айтенова, уже в ноябре 42 семьи, как и было обещано в предыдущих поездках, получат правоустанавливающие документы и смогут заселиться в новые квартиры.

Пользуясь возможностью, хочу выразить признательность всем однопартийцам и неравнодушным гражданам, обеспечившим людей временным жильем, одеждой и всем необходимым, - добавил Байбек.

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