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Часть сгоревшего торгового дома обрушилась на пассажирские автобусы в Семее

Часть сгоревшего торгового дома Акшын обрушилась на автобусы в Семее, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 15:37 Фото: ДП Абайской области
В городе Семее 4 ноября 2024 года металлоконструкции торгового дома "Акшын" обрушились на автобусы, стоявшие у автовокзала, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Абайской области, в 12:15 на канал "102" поступило сообщение о происшествии на территории центрального автовокзала.

"По поступившей информации, на автобусы упала металлоконструкция торгового дома "Акшын", в результате чего были повреждены два автобуса. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции", – сказано в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет, но автопарку причинен материальный ущерб.

ТД "Акшын" сгорел в Семее еще в феврале 2024 года. В двухэтажном здании на первом этаже загорелись пластиковые бутики с товаром, огонь перешел на второй этаж и крышу. 

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