Глава облздрава ВКО покинул свою должность

На странице в Facebook он написал, что покинул пост в связи с переходом на другую работу.

Глава управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Ильяс Мухамеджан покинул должность, сообщает zakon.kz.

На своей странице в Facebook он написал, что покинул пост в связи с переходом на другую работу.

Он поблагодарил жителей области за поддержку, понимание и за критику.

Отдельная благодарность руководству области и лично акиму Восточно-Казахстанской области Даниал Кенжетаевичу Ахметову! За 3 года в области реализовано немало важных и успешных проектов! Рост качества жизни людей – это важнейшая, ключевая задача руководства области. Реализация права на получение качественной медицинской помощи является одним из главных критериев развития общества. Именно поэтому пристальное внимание в первую очередь уделяются вопросам охраны здоровья, - написал Ильяс Мухамеджан.

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