#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
518.34
607.91
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
518.34
607.91
6.66
События

Асия Аканова покинула пост руководителя Управления общественного здравоохранения Алматы

депутат, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 18:46 Фото: акимат Алматы
Сегодня, 11 июля 2025 года, Асия Аканова в связи с переходом на другую должность покинула пост руководителя Управления общественного здравоохранения Алматы, сообщает Zakon.kz.

Соответствующей информацией поделились в акимате южной столицы.

Исполняющей обязанности руководителя Управления общественного здравоохранения города Аканова была назначена распоряжением на тот момент акима Алматы Ерболата Досаева в ноябре 2024 года.

Асия Аканова родилась и выросла в семье врачей. Являясь выпускником программы "Болашак", окончила University College London (2013), а также Казахский национальный медицинский университет имени Асфендиярова (2015), докторантуру по специальности "общая медицина" (2016). Также окончила обучение в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности местное и государственное управление (2024). Имеет степень магистра делового администрирования.

Трудовую деятельность Асия Аканова начала в 2011 году, работая лаборантом и методистом, доцентом кафедры семейной медицины КазНМУ, а позже заведующей кафедрой. В период с 2018 по 2020 год занималась открытием и руководством Центром активного долголетия в Алматы. С 2022 года по настоящее время она является депутатом маслихата города Алматы VIII созыва.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Жара до +40°, град и гроза: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
События
19:01, Сегодня
Жара до +40°, град и гроза: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: