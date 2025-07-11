Асия Аканова покинула пост руководителя Управления общественного здравоохранения Алматы

Сегодня, 11 июля 2025 года, Асия Аканова в связи с переходом на другую должность покинула пост руководителя Управления общественного здравоохранения Алматы, сообщает Zakon.kz.

Соответствующей информацией поделились в акимате южной столицы.

Исполняющей обязанности руководителя Управления общественного здравоохранения города Аканова была назначена распоряжением на тот момент акима Алматы Ерболата Досаева в ноябре 2024 года.

Асия Аканова родилась и выросла в семье врачей. Являясь выпускником программы "Болашак", окончила University College London (2013), а также Казахский национальный медицинский университет имени Асфендиярова (2015), докторантуру по специальности "общая медицина" (2016). Также окончила обучение в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности местное и государственное управление (2024). Имеет степень магистра делового администрирования.

Трудовую деятельность Асия Аканова начала в 2011 году, работая лаборантом и методистом, доцентом кафедры семейной медицины КазНМУ, а позже заведующей кафедрой. В период с 2018 по 2020 год занималась открытием и руководством Центром активного долголетия в Алматы. С 2022 года по настоящее время она является депутатом маслихата города Алматы VIII созыва.