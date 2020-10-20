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Даю слово, ребята - Лукашенко пообещал не избираться на новый срок

Оппозиционер сказал, что верит словам Лукашенко.

Фото : Seldon.News20 октября 2020, 21:30

Ранее Александр Лукашенко признался, что уже "наелся президентства" и нынешний срок – для него последний, сообщает zakon.kz.

Об этом порталу tut.by заявил член инициативной группы по сбору подписей экс-претендента на пост главы республики Виктора Бабарико Юрий Воскресенский.

Воскресенский заметил, что верит словам Лукашенко. "Все-таки у меня диплом антикризисного управляющего, и я чувствую такие моменты", - сказал оппозиционер.

Скажу вам еще одну сенсацию с круглого стола, Лукашенко заявил: даю вам слово, я сам выступил с поправкой, чтобы в Конституции количество сроков президента было ограничено до двух", — сказал он, комментируя итоги состоявшейся 10 октября встречи президента с задержанными представителями оппозиции в СИЗО КГБ.

По его мнению, Лукашенко также будет готов поддержать ряд других существенных изменений в Конституцию, в частности, усиление роли парламента, "независимый суд, возможно, суд присяжных". Как отметил Воскресенский, пойти на это президент Белоруссии может потому, что "у него уникальная политическая интуиция".


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