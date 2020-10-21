Китай призвал США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР

По словам МИД КНР, США не должны ни в какой форме поддерживать антикитайскую сепаратистскую деятельности сил "независимости Тибета".

Китай сделал строгое представление США после встречи спецкоординатора по вопросам Тибета Роберта Дестро с лидером "правительства Тибета в изгнании" Лобсангом Сангаем, сообщает zakon.kz со ссылкой на СИНЬХУА

Госсекретарь США Майк Помпео ранее назначил Дестро спецкоординатором по вопросам Тибета. Затем Сангай заявил, что провел встречу с ним.

Дела Тибета – исключительно внутренние дела Китая, вмешательство извне недопустимо. Назначение так называемого спецкоординатора США по вопросам Тибета является политическим шагом по вмешательству во внутренние дела КНР и подрыву развития и стабильности Тибета… Китай решительно выступает против и никогда этого не признает, мы сделали США строгое представление, – сказал Лицзянь.

По его словам, "правительство Тибета в изгнании" является политической сепаратистской организацией, которая "преследует несбыточные мечты о независимости Тибета", и нарушает конституцию и законодательство Китая.

Сангая же Лицзянь назвал антикитайским сепаратистом, КНР выступает против любых контактов с ним официальных лиц других стран.

Дестро, проведя встречу с этим человеком, нарушил обязательства и стратегическую позицию американской стороны о том, что США не поддерживают независимость Тибета и не признают "правительство Тибета в изгнании". Мы призываем США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая, подрывать развитие и стабильность Тибета, воздерживаться от предоставления какой бы то ни было поддержки сепаратистским силам, – подчеркнул представитель китайского МИД.

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