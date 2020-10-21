Военные связисты отмечают свой профессиональный праздник

Кузницей военных связистов является Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи.

20 октября свой профессиональный праздник в Вооруженных Силах Казахстана отмечают военные связисты. Кузницей военных связистов является Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, передает zakon.kz.

Это единственное в Казахстане военно-учебное заведение, где готовят офицеров для войск связи. Он был создан в 2001 году, а с 2002 года начался набор курсантов-связистов по программе пятилетнего обучения.

В стенах военного института кадровых офицеров-связистов готовят на двух кафедрах "Организация связи" и "Военная техника связи". Кафедры имеют в своем распоряжении современную лабораторную базу. На территории института развернут учебный стационарный узел связи, где курсанты, при проведении практических и тактико-строевых занятий, обретают практический опыт в эксплуатации и боевом применении вооружения и военной техники по специальности.

Все преподаватели имеют достаточный уровень профессионально-педагогической подготовки и войскового опыта на инженерно-технических должностях. Они повышают свою квалификацию в Национальном университете обороны имени Первого Президента РК – Лидера нации, а также в Военной академии связи имени С.Буденного г.Санкт-Петербург.

Как рассказали в вузе, на занятиях применяются современные мультимедийные проекторы и программное обучение на персональных компьютерах. Кроме того, в институте имеются средства связи на автомобильной базе полевого учебного узла связи.

На комплексных тактико-специальных занятиях курсанты закрепляют полученные теоретические знания и практические навыки, в том числе при совершении марша, развертывании и свертывании узлов связи, в работе боевых постов и отработке оперативно-технической документации. Благодаря современным технологиям здесь готовят квалифицированных военных специалистов.

По окончанию вуза выпускникам присваивается степень бакалавра, они приобретают умения и навыки эксплуатации и боевого применения всех средств связи, состоящих на вооружении нашей армии.

Согласно программы совместной подготовки военных кадров Организации Договора о коллективной безопасности с прошлого года на кафедре «Военная техника связи» проходят обучение и курсанты из Кыргызстана.

За 19 лет существования Военно-инженерным институтом радиоэлектроники и связи МО РК подготовлено и выпущено порядка 600 офицеров-связистов. Сегодня все они успешно выполняют боевую задачу в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Казахстана.

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