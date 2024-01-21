Военные инженеры сегодня отмечают свой профессиональный праздник

21 января в инженерных войсках Вооруженных сил РК отмечают профессиональный праздник. Инженерные войска сегодня – это укомплектованные опытными специалистами, оснащенные современной военной техникой и средствами инженерного вооружения воинские части, передает Zakon.kz.

Как говорит начальник Департамента инженерных войск Генерального штаба ВС РК полковник Руслан Жансеитов, в Вооруженных силах инженерные войска выполняют наиболее сложные задачи: ведут инженерную разведку, подготовку путей движения и маневра, устраивают минно-взрывные заграждения, разминируют местность и объекты, подготавливают и содержат переправы через водные преграды, производят фортификационное оборудование позиций, рубежей районов расположения воинских частей и развертывания пунктов управления, добывают и очищают воду.

"Сегодня это специальные войска, предназначенные для инженерного обеспечения боевых действий частей и соединений Вооруженных сил. В бою и в ходе операций они выполняют комплекс сложных задач инженерного обеспечения, требующие специальной подготовки личного состава и применения инженерной техники. С учетом задач инженерные войска в своем составе имеют различные подразделения - инженерной разведки, саперные, позиционные, технические, дорожные, мостостроительные, маскировочные, ремонтные, понтонно-мостовые, переправочно-десантные, инженерных заграждений, управляемого минирования, оборудования пунктов управления, полевого водообеспечения, разграждения и разминирования". Руслан Жансеитов

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Их зовут "господа инженеры", ведь на них возлагаются особые задачи.

Подразделениям военных инженеров поручают интеллектуальную работу на передовой, они создают условия войскам для ведения боевых действий.



В стране выстроена система подготовки специалистов инженерных войск. Мастеров младшего звена обучают в подразделениях Учебного центра поселке городского типа Гвардейский и в военно-технических школах страны. Подготовка минеров Вооруженных сил, других войск и воинских формирований проходит в Центре разминирования ВС РК, дислоцированного в городе Конаев.

Выпуск офицеров инженерных войск тактического звена осуществляет кафедра инженерных войск Военного института Сухопутных войск имени генерала-армии Сагадата Нурмагамбетова, а офицеров оперативно-тактического звена готовят в Национальном университете обороны РК. Кроме того, военные кафедры Таразского регионального университета, Казахского национального аграрного исследовательского университета в Алматы и Карагандинского технического университета ежегодно выпускают офицеров запаса для мобилизационного резерва. Подготовка магистрантов, адъюнктов, доцентов и докторов военного искусства, помимо Национального университета обороны, возможна и в ряде вузов за рубежом.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Большой объем задач военнослужащие инженерных войск выполняют при подготовке и проведении плановых занятий и учений - военные инженеры возводят фортификационные сооружения, устанавливают понтонные мосты, занимаются подготовкой маршрутов движения для войск, их маскировкой и водоснабжением. При выполнении этих работ требуются не только точный расчет, но и порой, нестандартные технические решения.



Высокий уровень профессиональной подготовки личный состав инженерных войск подтвердил в ходе учения "Батыл Тойтарыс-2023", за которыми наблюдал Верховный главнокомандующий - Президент страны. В ходе масштабных маневров большая ответственность возлагалась на инженерные войска по наведению мостовой переправы через реку Или. В очень сложных условиях на скальном грунте возводились фортификационные сооружения.

"Военные инженеры первыми спешат на помощь в случае чрезвычайных ситуаций, техногенных катастроф и стихийных бедствий. Выполнение этих задач связано с большим риском. Наши специалисты защищают мосты и гидротехнические сооружения в период ледохода и паводков, занимаются локализацией селевых потоков, тушат лесные пожары, эвакуируют путников, оказавшихся во власти снежной стихии. Военнослужащие инженерных войск участвовали в ликвидации последствий пожара и взрывов на складах боеприпасов в Арыси, в поселках Токрау и Сарыкемер, занимаются очисткой полигонов от неразорвавшихся снарядов. Эта работа требует от личного состава основательных технических знаний, особой осторожности и умения быстро принимать решение в экстренных ситуациях". Руслан Жансеитов





Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Известно, что в рамках международных договоренностей с 2003 по 2008 год инженерно-саперный отряд "Казбат" выполнял в Ираке боевые задачи по разминированию местности и объектов от взрывоопасных предметов, оборудованию пунктов водоснабжения, добыче и очистке воды. Тогда казахстанские военнослужащие проявили высокий профессионализм и мастерство, ответственность и настоящий героизм при исполнении задач.



В 2023 году основные усилия в развитии инженерных войск были сосредоточены на повышении их боеспособности и готовности к выполнению всего комплекса задач инженерного обеспечения в интересах обороны страны. Укомплектованные квалифицированными специалистами, оснащенные современной военной техникой подразделения инженерных войск всегда готовы к выполнению задач как на учениях, так и в условиях чрезвычайных ситуаций, когда необходимо обеспечить безопасность граждан.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Для этого инженерные войска располагают техникой для организации минно-взрывных заграждений и ведения инженерной разведки, дистанционно управляемыми роботами-саперами, современными буровыми установками для добычи воды, электротехническими средствами, бронированными машинами на гусеничной базе, оснащенными мощными силовым агрегатами: бульдозерным, крановым, землеройным оборудованием.