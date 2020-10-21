Казахстанцы по-прежнему мало путешествуют - исследование

Графика была создана на основе данных мобильных операторов.

Интересными данными о перемещении жителей разных стран мира после карантина поделился американский профессор, директор института показателей и оценки здоровья (Вашингтон, США) Кристофер Мюррей. Выяснилось, что мир даже близко не приблизился к докарантинному уровню мобильности, передает zakon.kz.

В своем докладе на Международной научно-практической конференции "Роль ПМСП в борьбе с COVID-19" в Алматы на сессии конференции из США в режиме онлайн профессор представил данные мобильности граждан всего мира.

Графика была создана на основе данных мобильных операторов и показывает, как люди возвращаются к до карантинным темпам перемещения. Казахстан на карте был отмечен красным цветом. Однако, это, как заверил Кристофер Мюррей, хороший показатель. Он означает, что жители Казахстана до сих пор придерживаются карантинной дисциплины.

Красным показана мобильность, которая измеряется сотовыми телефонами – 10% по сравнению с базовой линией. В Ирландии сейчас 35% ниже приковидного показателя. И здесь вы видите, что большая часть Центральной Азии, Центральной и Восточной Европы очень близка к приковидным показателям,- сказал Кристофер Мюррей.

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Альберт Ахметов

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