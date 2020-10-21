Аким Павлодара назвал свою зарплату
Его оклад составляет больше 484 тысяч тенге.
Фото : Скриншот21 октября 2020, 11:33
Аким Павлодара озвучил свой ежемесячный оклад, сообщает zakon.kz.
Ержан Иманслям сделал подобное заявление во время прямого эфира на своей странице в Facebook. Это было сделано в рамках республиканской акции "Коррупция не для нас!".
На сегодняшний день моя заработная плата как акима города Павлодара составляет 484 тысячи 363 тенге, — сообщил Иманслям.
Иманслям Ержан был назначен акимом Павлодара 27 июля 2020 года.
Ранее с подобным обращениями выступали вице-министр МОН РК Рустем Бигари, акимы Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов и Алматы Бакытжан Сагинтаев. Также о своей заработной плате рассказали акимы Костанайской области Архимед Мухамбетов и Костаная Кайрат Ахметов.
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