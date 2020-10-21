Аким Павлодара назвал свою зарплату

Его оклад составляет больше 484 тысяч тенге.

Аким Павлодара озвучил свой ежемесячный оклад, сообщает zakon.kz.

Ержан Иманслям сделал подобное заявление во время прямого эфира на своей странице в Facebook. Это было сделано в рамках республиканской акции "Коррупция не для нас!".

На сегодняшний день моя заработная плата как акима города Павлодара составляет 484 тысячи 363 тенге, — сообщил Иманслям.

Иманслям Ержан был назначен акимом Павлодара 27 июля 2020 года.

Ранее с подобным обращениями выступали вице-министр МОН РК Рустем Бигари, акимы Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов и Алматы Бакытжан Сагинтаев. Также о своей заработной плате рассказали акимы Костанайской области Архимед Мухамбетов и Костаная Кайрат Ахметов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!